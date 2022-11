Dopo il successo della fusione con seQure per potenziare la propria gamma di servizi, Arithmos compie un'altra mossa strategica per rafforzare la sua offerta di Quality Assurance ed espandere la propria presenza a livello globale.

VERONA, Italia , 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Arithmos annuncia oggi l'acquisizione di The Pharmaceutical Code Company (TPCC), nota con il nome di CQA Company, una società di consulenza di Quality Assurance con sede nel Regno Unito e che opera in ambito GxP. Con l'aggiunta di questo asset alla sua gamma di servizi, Arithmos apre anche un ufficio a Knutsford, vicino Manchester (Inghilterra): questa scelta rafforza ulteriormente la posizione di Arithmos come partner strategico in grado di soddisfare le esigenze tecnologiche e di nicchia in materia di regolamentazione, qualità e farmacovigilanza per le aziende e le organizzazioni che conducono studi clinici e attività di ricerca e sviluppo, a livello globale.



Il 2022 si è rivelato un anno di importanti successi strategici per Arithmos: a luglio, l'azienda ha annunciato un'importante fusione con seQure, all'interno del Gruppo PM Holding, per offrire soluzioni tecnologiche, gestione regolatoria e servizi di consulenza.

Arithmos è stata fondata nel 2010 ed è nata da un'idea di Paolo Morelli, CEO e fondatore di PM Holding, di cambiare l'approccio delle aziende del settore Life Sciences alla ricerca e allo sviluppo, integrando l'innovazione tecnologica nei loro processi, con l'obiettivo di sviluppare terapie più affidabili e in grado di essere immesse sul mercato più velocemente. Nel corso degli anni, Arithmos si è evoluta rapidamente fino a diventare un'azienda incentrata sul cliente, offrendo un approccio personalizzato alle soluzioni e alla consulenza digitale, ai processi aziendali e alla gestione regolatoria.

L'acquisizione di TPCC conferisce ad Arithmos un vantaggio strategico per soddisfare la crescente domanda del mercato Life Sciences. L'aggiunta dei servizi per l'ambito Good Manufacturing Practices (GMP) arricchisce un pacchetto diversificato di consulenza e di tecnologie innovative che Arithmos propone ai suoi clienti.

Arithmos aprirà inoltre un ufficio a Knutsford: l'azienda mira a diventare un partner strategico per il settore Life Sciences a livello globale. Questa scelta completa così gli obiettivi di espansione sia dal punto di vista business sia dal punto di vista geografico.

"Questo è un momento cruciale ed entusiasmante per Arithmos, in quanto stiamo realizzando i nostri obiettivi strategici di crescita", afferma il CEO di Arithmos, Paolo Morelli, "la fusione con seQure ha unificato la nostra gamma di servizi, l'acquisizione di TPCC rafforza la nostra offerta, in particolare per l'ambito GMP, e, infine, l'ufficio nel Regno Unito amplia la nostra presenza. Sono certo che l'acquisizione sia stata la mossa migliore per poter ottimizzare i servizi di ricerca clinica, Regulatory Affairs e Quality Assurance con le nostre competenze tecnologiche e di trasformazione digitale, soprattutto in un mercato scosso dalla Brexit e fondamentale per la ricerca e lo sviluppo terapeutico europeo".

Ewan Campbell, CEO di TPCC, ha aggiunto: "La capacità di mettere sul mercato terapie in modo più rapido e intelligente, senza compromettere il benessere dei pazienti, è sempre stato il nostro obiettivo nella ricerca clinica. Combinare la nostra competenza nella ricerca clinica e in Quality Assurance con la conoscenza e con l'esperienza di Arithmos nelle soluzioni di innovazione tecnologica è una garanzia di successo per i nostri clienti e per le altre aziende del settore Life Sciences. Siamo felici di iniziare questa nuova avventura".

Arithmos aiuta le aziende del settore farmaceutico, biotecnologico, nutraceutico, di dispositivi medici, le università, gli ospedali e le organizzazioni no-profit a ottenere i migliori risultati aziendali grazie a soluzioni tecnologiche e, attraverso la business unit seQure, con servizi di consulenza conformi alle normative vigenti.

