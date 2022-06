(Adnkronos) - Torino, 03/06/2022 - La zona living, costituita da cucina e salotto, o semplicemente dal salotto e la sala da pranzo, è quella che in genere all’interno di una casa si presenta come maggiormente vissuta. Ecco perché quando si pensa al suo arredamento è necessario valutare un design che soddisfi al meglio sia le esigenze di stile sia quelle di funzionalità.

Luminosità e spazi ampi sono le parole chiave per una zona living che si presenti moderna, ariosa e perfetta per accogliere la famiglia, gli amici e in genere chi vive in casa al meglio. Per ricreare i giusti spazi è necessario comunque delineare un progetto che permetta la coesistenza dei vari mobili rendendoli al fine di generare un ambiente confortevole.

Oggi la maggior parte delle persone preferisce avere una zona living ampia e spaziosa per questo motivo una delle formule più adottate è quella di generare uno spazio open space con cucina e soggiorno.

In questo modo si va a configurare una migliore gestione dello spazio a disposizione creando un soggiorno accogliente anche nel caso in cui la metratura a disposizione non sia molto ampia.

In caso di open space bisogna far in modo da ricreare un ambiente dallo stile unico sia per la zona cucina sia per il soggiorno e la zona pranzo.

Ricreare uno stile armonioso e uniforme richiede la giusta scelta di materiali, di elementi d’arredo che siano corredati tra loro e di complementi d’arredo che possano rendere l’ambiente anche ideale per le proprie abitudini.

Oggi lo stile moderno prevede profili netti, colorazioni innovative e materiali all’avanguardia che permettono la creazione di texture grafiche semplici, pulite e ordinate che rendono l’ambiente luminoso e libero dall’eccesso di elementi che invece caratterizzano uno stile di arredamento più classico.

Oltre ad arredare la cucina nel migliore dei modi e il soggiorno, bisogna anche studiare al meglio la zona salotto.

Il salotto se ami il design contemporaneo deve presentare alcuni elementi e complementi d’arredo essenziali tra questi ci sono: una libreria dal design moderno, tavolini dalle forme lineari oppure più arrotondate, e prodotti artigianali italiani che contribuiscano anche a valorizzare l’ambiente. La scelta più importante, infine, è quella del divano.

Un buon divano letto è una soluzione sempre più ricercata e che si può sfruttare al massimo all’interno di una zona living moderna. I divano letto Made in Italy, come quelli proposti da Divanoso.it permettono di realizzare soluzioni personalizzate e soprattutto dal gusto moderno e lavorati artigianalmente.

La realizzazione di una zona living moderna richiede anche un’attenzione alla scelta dei colori e dei materiali che si utilizzano. Certo si possono considerare i propri gusti personali, ma se si vuole godere della giusta ambientazione e avere anche una casa accogliente è meglio scegliere dei colori che possano valorizzare gli spazi.

Ad esempio i colori pastello o che virano sulle varie tonalità del bianco, dal ghiaccio fino al panna, sono perfette per avere una zona living luminosa. Si possono aggiungere tocchi peculiari ad esempio dipingendo una parte della cucina e una della zona soggiorno con colori più accesi e diversi tra loro.

I mobili invece dovrebbero seguire un’unica gamma di colori per riuscire a ottenere la giusta scala cromatica e definire l’ambiente in modo unico. Per i materiali, invece, bisogna valutare sempre quelli più resistenti e di valore. Dal legno fino all’acciaio cromato, ai tessuti di qualità Made in Italy, ogni elemento dev’essere pensato per durare a lungo. In questo modo si avrà non solo una zona living ben arredata ma anche perfetta per essere realmente vissuta appieno.