(Adnkronos) - Gravina celebra uno dei suoi tesori gastronomici

Gravina in Puglia, 11 novembre 2022. Gravina in Puglia celebra una delle sue prelibatezze e lo fa nel suo meraviglioso centro storico. Ritorna la “Sagra del Fungo Cardoncello e Vino Novello” sabato 19 e domenica 20 novembre 2022. Giunta alla 10° edizione, organizzata dalla Pro Loco Gravina in Puglia, è la cultura della gastronomia murgiana che incontra la tradizione per una esplosione di sapori, odori, folklore e tradizione contadina. Stand, musica e gastronomia d’eccellenza. Sabato 19 dalle ore 19.00 inaugurazione della sagra, taglio del nastro ed apertura stand. In piazza Plebiscito spazio al food con l’apertura del punto ristoro a cura della Pro Loco dove chef e gastronomi ci regaleranno strabilianti declinazioni del Fungo Cardoncello. Dalle ore 19.30 animazione musicale e musica popolare. Gli stand riaprono la mattina della domenica 20 novembre a partire dalle ore 10.30; dalle ore 12.00 e fino alle ore 22.00 fornelli sempre accesi al “ristorante Pro Loco” in Piazza Plebiscito. Per tutta la giornata ancora animazione popolare con musica, cantastorie, gruppi folkloristici e tanto tanto buon cibo. Il fine settimana della Sagra sarà impreziosito da escursioni in mountain bike, escursioni di nordic walking, visite guidate e soprattutto dagli eventi del progetto “GRAVINA si RACCONTA”.

Sabato e domenica ritorna “ALLA SCOPERTA DEL FUNGO CARDONCELLO”, una gastro-passeggiata dal sapore antico arricchita da ricette del nostro passato che saranno poi fornite ai visitatori per replicare, e tramandare. La mattina di domenica 20 è “I COLORI DELLA NATURA”. Un’escursione con guida alla scoperta di uno dei boschi più belli della provincia di Bari. “GRAVINA SI RACCONTA” è la proposta progettuale relativa all’Avviso anno 2022 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco, approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione Puglia. Nel Calendario Eventi pubblicato sul sito https://www.prolocogravina.it/tutte le informazioni circa la modalità di partecipazione e tutte le info sulla sagra.

Contatti: https://www.prolocogravina.it/