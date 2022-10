BASILEA, Svizzera, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, azienda globale per la cura del diabete, produttrice del portafoglio di sistemi per monitoraggio della glicemia nel sangue (BGM) CONTOUR® e distributore esclusivo dei sistemi per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM) Eversense® annuncia di aver completato con successo il lancio iniziale europeo del Sistema CGM Eversense® E3 di nuova generazione. Gli esclusivi vantaggi di questo sistema CGM completamente impiantabile e a lungo termine sono ora a disposizione dei pazienti affetti da diabete in tutti i mercati di lancio a livello europeo, proprio come previsto.

A seguito del successo del lancio negli Stati Uniti nell'aprile 2022, il sistema CGM Eversense E3 è in fase di lancio graduale in tutta Europa a partire da agosto, in linea con le tempistiche annunciate con l'approvazione del marchio CE a giugno. Il sistema è ora disponibile in Germania, Svizzera, Polonia, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi e Andorra.

Sviluppato da Senseonics Holdings, Inc., il sistema CGM Eversense E3 è stato progettato per sfruttare i vantaggi del Sistema CGM Eversense® XL precedentemente disponibile, ma con ulteriori miglioramenti per potenziare l'esperienza dell'utente. Questi miglioramenti includono una minore frequenza di calibrazione, una migliore sopravvivenza del sensore e un uso non aggiuntivo, consentendo alle persone di prendere decisioni di cura senza dover attendere la conferma dei livelli di glicemia attraverso la puntura del polpastrello. Il sistema di nuova generazione offre alle persone affette da diabete:

Torstein Myhre, Regional Head of Europe di Ascensia Diabetes Care, ha commentato: "Siamo orgogliosi di aver portato con successo l'Eversense E3 in Europa, dove riteniamo che possa fare una grande differenza nella vita delle persone affette da diabete. Il sistema CGM Eversense E3 facilita la gestione del diabete, offrendo una precisione eccezionale insieme a una comodità e una flessibilità mai viste prima. Con un ciclo di vita del sensore di sei mesi, il sistema libera i pazienti da frequenti inserimenti di sensori e le funzioni aggiuntive sono state specificatamente progettate per offrire i miglioramenti desiderati dalla comunità diabetica. Siamo entusiasti di portare questi vantaggi a un maggior numero di persone".

Le persone affette da diabete e gli operatori sanitari interessati a raccogliere maggiori informazioni su Eversense E3 potranno trovarle sul sito web www.ascensia.com/eversense .

* MARD complessivo valutato rispetto a YSI per il glucosio tra 40 e 400 mg/dl** Non esistono dati glicemici generati al momento della rimozione del trasmettitore.

