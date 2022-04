(Milano, 26 aprile 2022) - - Nella nuova campagna pubblicitaria, il Gruppo AXA Italia sceglie il linguaggio semplice e immediato della radio e del digitale per fotografare il rapporto quotidiano con possibili problematiche relative alla salute, evidenziando il valore dell’accesso veloce a esami e visite mediche, il supporto di una consulenza personalizzata e sempre disponibile, con assistenza 24/24.

- La campagna, firmata da Publicis Italia, è on air da oggi per 3 settimane sulle principali emittenti radiofoniche, mentre prosegue fino al 3 luglio sui canali digitali.

Milano, 26 aprile 2022

Per stare bene, perché aspettare?

La nuova campagna pubblicitaria del Gruppo assicurativo AXA Italia mette subito a fuoco, attraverso il linguaggio semplice e immediato della Radio, in chiave fresca e ironica, l’approccio quotidiano con le varie tematiche legate alla salute, in cui la variabile “Tempo” gioca spesso un ruolo fondamentale e la prospettiva di possibili ritardi (di una vista o di un esame medico ad esempio) può a volte scoraggiare comportamenti virtuosi.

Proprio per incoraggiare le persone a prendersi cura di sé, AXA Italia mette a disposizione un supporto quando e dove serve, con soluzioni in grado di rendere più veloce e semplice l’accesso alla salute.

Protagonisti, i servizi innovativi di cui il Gruppo è pioniere sul mercato italiano, in grado di fare la differenza nei momenti che contano: l’accesso veloce a esami e visite, il supporto dedicato nella ricerca delle migliori strutture sanitarie, un servizio di prenotazione, l’assistenza medica disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7, la consegna dei farmaci a domicilio e molto altro ancora.

La campagna, firmata da Publicis Italia, prevede la presenza di AXA Italia sulle principali emittenti radiofoniche per 3 settimane, mentre prosegue sui canali digitali fino al 3 luglio.

“Con questa nuova campagna mettiamo al centro il valore di prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari - ha commentato Letizia D’Abbondanza, Customer Director di AXA Italia. Lo facciamo fotografando in maniera immediata e ironica il possibile ostacolo che spesso ci troviamo ad affrontare quando siamo di fronte a un’esigenza di salute. E ancora una volta evidenziamo il ruolo di AXA che, grazie a un ecosistema distintivo sul mercato di servizi salute, supporta concretamente le persone dove e quando serve, dimostrando con i fatti cosa significa proteggere ciò che conta”.

