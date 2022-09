(Lucca, 14/9/22) - Lucca, 14 settembre 2022. Anche per il 2022 continua la collaborazione tra Lucca Comics & Games e la Fondazione Dozza Città d’Arte per la promozione dell’Arte Fantasy grazie alla Biennale d'illustrazione FantastikA, che si svolgerà a Dozza (BO) il 17 e 18 settembre.

Ospite della manifestazione sarà Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, che sarà presente come moderatore dei seguenti incontri:

Sabato 17 presso la Rocca

Ore 12: La Concept Art a modo mio. Workshop con Dany Orizio. Introduce Emanuele Vietina.

Ore 18: Mitologia e fantasia. Conferenza con Paolo Barbieri. Modera Emanuele Vietina.

Domenica 18 presso la Rocca

Ore 15: The Viewer's Eye. Workshop di Alberto Dal Lago sulle tecniche di realizzazione di un'illustrazione di copertina. Introduce Emanuele Vietina.

Ore 18: Gli acquerelli di Maria. Workshop con Maria Distefano. Introduce Emanuele Vietina.

Durante la Biennale sarà presente nel loggiato della Rocca uno stand dedicato ad Area Performance, l’Artist Playground di Lucca Comics & Games dove gli artisti internazionali della manifestazione incrociano i pennelli e si scambiano i segreti del mestiere. Ospiti allo stand di Area Performance saranno le artiste Melissa “Reddraws” Spandri e Beatrice Pelagatti, con attività di disegno dal vivo.

L’Area Performance vi aspetta a Lucca Comics & Games per tutti i cinque giorni con un nutrito palinsesto di attività dal vivo, come le pitture dei grandi Maestri del fantasy quali Ciruelo, Steve Argyle, Jason Engle, la vincitrice del premio OverLuk 2017 Heather Edwards, e gli italiani Paolo Barbieri, Franco Brambilla, Emanuele Manfredi, Fabrizio Spadini, Melissa Spandri, Beatrice Pelagatti, Antonello Venditti, Cristiana Leone, Michele Giorgi, Andrea Piparo, Fabio Porfidia, Mirti, Francesca Urbinati e molti altri.