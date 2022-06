(Adnkronos) - La vicinanza al cinema italiano e alla letteratura si conferma nel sostegno al Best Film BPER Award | Biografilm Italia 2022 e alla Playlist letteraria

Bologna, 1 giugno 2022

Anche per l’edizione 2022 BPER Banca ha scelto sostenere Biografilm Festival in veste di Premium Partner, confermando ancora una volta il forte legame con la cultura e con il cinema, che da tempo rivestono un ruolo fondamentale per l’identità della banca.

In particolare per questa edizione, che suscita importanti riflessioni sulla contemporaneità grazie a piccole e grandi storie di vita, abbiamo voluto rivolgere un’attenzione particolare a due speciali sezioni: quella dei film italiani, che la banca sostiene da anni, assegnando Best Film BPER Award | Biografilm Italia 2022, e quella letteraria, con una selezione di contenuti cinematografici legati al mondo della letteratura. All’interno del ’’fil rouge letterario’’ vale la pena ricordare il documentario Grossman di Adi Arbel, che sarà presentato in Anteprima Internazionale.

Biografie di grandi autori e documentari a tema letterario comporranno dunque la Playlist BPER | Biografilm Festival 2022, in coerenza con l’ormai storica vicinanza al mondo della letteratura da parte di BPER Banca, tanto da essere definita #LaBancaCheSaLeggere: non solo per la capacità di interpretare la realtà in cui opera, ma anche per la volontà di promuovere la diffusione della lettura e più in generale della cultura, considerata un bene sociale da difendere e un’occasione di sviluppo.

“Siamo convinti – dichiara Eugenio Tangerini, Responsabile External Relations di BPER Banca - che istituzioni come le banche abbiano il dovere di restituire parte del valore creato alla collettività, promuovendo manifestazioni di alto spessore culturale come dimostra di essere ormai da anni Biografilm. La kermesse offre la possibilità di conoscere aspetti inediti del cinema ma anche della storia stessa del nostro Paese, di usi e costumi di ieri e di oggi. Il sostegno a Biografilm per questa ragione è da considerarsi a tutti gli effetti una scelta di responsabilità sociale d’impresa”.

