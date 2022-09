BERLINO, 16 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Negli ultimi anni, è stata introdotta un'ampia gamma di generatori per ridefinire il modo di catturare, conservare e ridistribuire le fonti di energia rinnovabile. Attualmente, sono diventate più popolari e ampiamente utilizzate in caso di emergenze, avventure all'aperto, gite in camper e altre attività senza collegamento alla rete elettrica.

Un sondaggio del sito di comparazione Uswitch ha suggerito che molte persone sono già in ritardo sui pagamenti delle bollette energetiche, con un debito totale tre volte superiore rispetto al settembre dello scorso anno. Quasi un quarto delle famiglie ha in media un debito di 206 GBP, secondo un'indagine su 2.000 persone.

Le bollette energetiche medie hanno raggiunto i massimi storici e si prevede che aumenteranno ulteriormente in inverno. È giunto il momento di trovare soluzioni a lungo termine e migliorare il supporto alle persone che lottano con il prezzo dell'energia.

Nuova era del generatore

La presenza di generatori solari cambia gradualmente il modo in cui le persone accedono all'energia verde e pulita. Rispetto ai generatori tradizionali alimentati a gas o a combustibile fossile, i generatori solari durante il loro funzionamento producono fumi, rumore o altre emissioni nocive quasi impercettibili.

La raccolta della luce del sole tramite pannelli solari e la sua conversione in elettricità accumulabile nelle batterie fornisce una soluzione economica per utilizzare l'energia sostenibile, riducendo al contempo l'impronta di carbonio sul nostro pianeta.

Un generatore solare potrebbe essere costoso da acquistare inizialmente, ma la fornitura di energia gratuita e illimitata del sole può ripagarlo nel lungo periodo.

Generatori solari altamente consigliati

BLUETTI EP500Pro , dotato di una batteria LiFePO4 da 5.100 Wh sicura e duratura e di un mostruoso inverter CA a onda sinusoidale pura da 3.000 Watt (picco di 6.000 W), è un'incredibile centrale elettrica in grado di soddisfare quasi il 99% degli apparecchi elettrici in caso di emergenza per alcuni giorni. L'inverter MPPT integrato ne consente la ricarica da 0 a 80% in 2 ore semplicemente con il sole. Preparatevi a riscaldare la casa nel prossimo inverno.

Un altro generatore di energia solare che sta per raggiungere il mercato europeo è BLUETTI AC500+B300S combo. Essendo il generatore BLUETTI più potente mai realizzato, AC500 prevale su qualsiasi generatore del suo genere sul mercato. È modulare al 100% e compatibile con batterie di espansione da 6*B300S per aumentare la capacità complessiva di 18.432 Wh, rendendola una solida fonte di alimentazione di riserva ovunque e in qualsiasi momento.

I consumatori possono utilizzare dispositivi ad alta potenza senza complicazioni con un inverter sinusoidale da 5.000 W (sovratensione di 10.000 W). Continui a soffrire per la crisi energetica e una bolletta della luce salata? Ora il "mostro" dell'alimentazione AC500 darà certamente inizio a una nuova era di indipendenza energetica. Non è necessario affidarsi completamente alla rete di distribuzione e non ci si preoccupa più della carenza di energia.

Informazioni su BLUETTI

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, BLUETTI è impegnato a realizzare un futuro sostenibile attraverso soluzioni green di accumulo energetico per uso interno ed esterno, offrendo al contempo un'eccezionale esperienza ecocompatibile, per le persone e il mondo. BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare BLUETTI online all'indirizzo https://www.bluettipower.eu/pages/solar-generator-vs-fuel-generator

