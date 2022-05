(Adnkronos) - Milano, 4 Maggio 2022. BNL ha un conto corrente, BNLx Smart, che presenta diversi vantaggi per soddisfare le proprie necessità grazie a delle soluzioni altamente personalizzabili. BNL ha però avuto un occhio di riguardo specialmente per i giovani, il cui approccio al mondo economico finanziario non è sempre dei più semplici; da questa attenzione è nato BNLx Smart modulo under 30 che, oltre a riflettere i vantaggi del “classico” BNLx Smart qualiad esempio la possibilità di essere creato totalmente online senza necessità di una visita in banca, presenta ulteriori benefici per i giovani under 30.

BNLx Smart modulo under 30, interamente dedicato ai giovani, presenta tantissimi vantaggi perché si tratta di un prodotto innovativo, a canone zero, gestibile interamente online e completamente personalizzabile. BNLx Smart modulo under 30 è la soluzione perfetta per i ragazzi e vale la pena andare a scoprire nel dettaglio come funziona questo nuovo conto corrente, che sta già riscuotendo un grandissimo successo grazie al fatto che si tratti di un conto a canone 0 e alla possibilità di essere aperto completamente online, favorendo così tutti coloro che non sono interessati ad andare in filiale di persona.

BNLx Smart modulo under 30: il conto corrente a canone zero

Il conto BNLx Smart modulo under 30 rappresenta la soluzione ideale per i giovani e gli studenti che non hanno ancora compiuto i 30 anni di età. Non solo non sono previsti costi di attivazione ma non viene applicato nemmeno il classico canone mensile, il che significa che in sostanza non si paga nulla per il proprio conto corrente. Questo è un gran bel vantaggio, soprattutto se consideriamo il fatto che stiamo parlando di una banca solida e affidabile. Esistono infatti anche altri conti a canone zero, ma nella stragrande maggioranza dei casi questi vengono proposti da istituti di credito online che non sono in grado di garantire gli stessi servizi e la medesima sicurezza offerta da BNL.

Un conto 100% personalizzabile secondo le proprie esigenze

Il bello del conto BNLx Smart modulo under 30 è che si tratta di una soluzione completamente personalizzabile: ogni giovane ha dunque la possibilità di scegliere quali servizi extra aggiungere al proprio pacchetto, in base alle proprie esigenze specifiche. Naturalmente, le funzionalità di base sono già incluse gratuitamente e sono parecchie, ma sono previsti anche servizi aggiuntivi a prezzi agevolati che possono rivelarsi molto utili.

Servizi e funzionalità incluse nel conto corrente

I giovani che scelgono di sottoscrivere il conto BNLx Smart modulo under 30 possono beneficiare di numerosi servizi già inclusi gratuitamente nel pacchetto, come ad esempio il servizio di pagamento bollettini, mav e rav o la possibilità di chiedere gratuitamente l’identità digitale SPID, inoltre gestire i pagamenti e le funzionalità direttamente dal tuo smartphone, tablet o pc. L’applicazione sviluppata da BNL è semplicissima da utilizzare ed intuitiva: uno strumento decisamente comodo per avere il proprio conto sempre a portata di mano.

Inclusa nel canone troviamo anche la carta di debito BNL, dotata di tecnologia contactless ed FNC per pagare sia nei negozi fisici che online in tutta sicurezza. Attivando i wallet disponibili sul proprio smartphone o smartwatch, infatti, è possibile effettuare pagamenti in modo smart, senza dover portare sempre con sé il portafoglio o la carta. Se con il proprio operatore telefonico non si pagano i messaggi in arrivo, i titolari di un conto BNLx Smart modulo under 30 hanno la possibilità di attivare gratuitamente gli SMS Alert e ricevere così notifiche via SMS o via App ogni volta che viene effettuato un pagamento.

Servizi e funzionalità extra per personalizzare il conto

Una volta sottoscritto il conto BNLx Smart modulo under 30, che include prelievi gratuiti da tutti gli sportelli ATM di BNL presenti sul territorio, è possibile aggiungere un pacchetto che include 2 prelievi mensili da sportelli di altri istituti per soli 2 euro al mese. Si può anche attivare in pochi clic il servizio C-READY-To BNL, che consente di rateizzare le spese sostenute e pagare dal mese successivo.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl