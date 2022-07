(Adnkronos) - Roma 8 luglio 2022. A distanza di una settimana torna anche questo weekend la Formula 1, va in scena l’undicesima gara della stagione tra le colline della Stiria, a Spielberg. Per questo Gran Premio d’Austria, il leader della classifica piloti Max Verstappen vuole riprendersi il podio: secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi auspicano un successo dell’olandese al 42%. Le Ferrari seguono con Leclerc, che raccoglie il 35% dei pronostici, e il vincitore del GP di Gran Bretagna Sainz (8%). A distanza la Mercedes di Lewis Hamilton (5%).

Battute finali per Wimbledon 2022, un’edizione segnata dai ritiri: dopo quello di Berrettini dovuto alla positività al Covid-19, anche Rafa Nadal lascia la competizione per un infortunio alla zona addominale. Il ritiro dello spagnolo consente al tennista australiano Nick Kyrgios di qualificarsi direttamente alla finale del torneo. Questo pomeriggio si giocherà l’altra semifinale tra Djokovic e Norrie. Rispetto al totale dei pronostici riguardo la vittoria finale, Kygiors raccoglie il 21% delle preferenze, mentre il tennista serbo 12%. Il giocatore di casa Cameron Norrie invece si aggiudica il 3%.

Prosegue il Tour de France numero 109: nella giornata di ieri il ciclista della UAE Team Emirates Tadej Pogacar si è aggiudicato la 6ª tappa da Binche a Longwy, conquistando anche la maglia gialla. Il ventitreenne sloveno si conferma grande favorito per la vittoria finale, raccogliendo il 53% dei pronostici. Tra gli altri corridori emergono gli atleti della Jumbo Visma Vingegaard (14%) e Roglic (12%), insieme a Vlasov (Bora-Hansgrohe) che raccoglie il 6% delle preferenze.

Il bwin data center ha inoltre scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di calcio riguardo le trattative di calciomercato. In Serie A, i tifosi tirano le somme su eventuali partenze: a Milano sponda nerazzurra, un possibile addio del difensore olandese Stefan De Vrij è dato al 5%. Le partenze dei centrocampisti Dumfries e Barella invece sono date rispettivamente al 2% e all’1%. I cugini rossoneri potrebbero salutare il difensore francese Pierre Kalulu, partenza data all’1%. Nel Napoli invece le possibili uscite del difensore Koulibaly e dell’attaccante Osimhen sono date rispettivamente al 4% e al 3%. Infine, il centrocampista della Juventus Rabiot potrebbe lasciare Torino: partenza data al 2%.

