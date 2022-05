(Adnkronos) - Roma 27 maggio 2022. Archiviato il Campionato di Serie A, restano ancora in programma importanti appuntamenti calcistici. Sabato 28 maggio si disputerà allo Stade de France di Parigi la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi pronosticano il successo degli inglesi al 61%, mentre la vittoria dei blancos è data al 22%; il pareggio nei tempi regolamentari raccoglie il 17% delle preferenze. Tra i risultati esatti prevalgono il 3-1, il 2-1 e l’1-1. Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato emergono l’attaccante del Liverpool Salah insieme al compagno di squadra Manè e all’attaccante del Real Benzema.

Il secondo appuntamento internazionale in calendario riguarda la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, nota anche come Finalissima 2022, match che vedrà affrontarsi l'Italia, vincitrice dell'Euro Cup, contro l'Argentina, vincitrice della Copa America. L’incontro si giocherà allo stadio Wembley di Londra, il 1º giugno. Il 55% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Scaloni a vincere il match; gli Azzurri, invece, raccolgono il 33% delle preferenze. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, spiccano l’1-2, l’1-1 e lo 0-1.

Tornando al calcio nostrano, dopo la Cremonese e il Lecce resta ancora da definire quale sarà la terza squadra ad approdare in Serie A. Ieri si è giocata l’andata dei play-off tra Monza e Pisa, che ha visto i lombardi vincitori. Secondo il bwin data center, l’86% dei tifosi pronostica come vincente dei play-offla squadra allenata da Giovanni Stroppa; i toscani raccolgono il 14% delle preferenze.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori: doppio appuntamento previsto nel fine settimana con il Motomondiale che sbarca al Mugello e la Formula 1 di scena nel Principato di Monaco.

La vittoria a Le Mans di Enea Bastianini ha riaperto i giochi nella classifica del Mondiale; sul circuito toscano la Ducati di Bagnaia parte favorita con il 34% dei pronostici, seguita dall’altra Ducati guidata da Bastianini (29%). A distanza la Honda di Marquez con il 14% delle preferenze.

Passando alla F1, sul circuito cittadino di Montecarlo il pilota di casa Charles Leclerc risulta favorito con il 46% delle preferenze, seguito dalla Red Bull di Verstappen (30%) e dalla Mercedes di Hamilton (16%).

