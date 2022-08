(Roma 26 Agosto 2022) - Roma 26 Agosto 2022 – La terza giornata del campionato di Serie A si apre questa sera con un anticipo molto atteso. La Lazio ospiterà l’Inter, che finora ha conquistato due successi. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) l’84% dei tifosi si aspetta come risultato finale la vittoria neroazzurra. Tra i risultati esatti spicca l’1-3 al 29%. I marcatori che potrebbero sbloccare la partita sono Lukaku, al 23% delle scelte, e Immobile (18%). Nel match dell’Olimpico l’Over 2,5 è puntato al 98%, ci si aspetta dunque un incontro ricco di gol.

La giornata di sabato vedrà poi altri importanti match. La Roma farà visita alla Juventus e il 71% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Allegri ad avere la meglio sul prato dell’Allianz Stadium. Tra i risultati esatti giocati spicca il 2-0, dato al 31%, seguito dal 2-1 al 12%. Nonostante questo, il 20% degli appassionati pensa che Dybala, alla sua prima partita da avversario della Juve, potrebbe segnare la prima rete. Nel match l’Over 2,5 è dato all’86%.

In serata, alle 20:45, il Milan sarà impegnato nella sfida contro il Bologna. Secondo il bwin data center il 96% dei tifosi pronostica la vittoria rossonera. Le sensazioni degli appassionati sono confermate dai risultati esatti: il 3-1 è dato al 29%, il 3-2 al 14% e il 2-0 al 13%. L’attaccante portoghese di origini angolane Rafael Leao potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 19% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Giroud (16%). I tifosi si aspettano un avvincente e con diverse reti: l’Over 2,5 è infatti puntato al 97%.

Nella sfida domenicale delle 20:45, il Napoli di Luciano Spalletti farà visita alla Fiorentina. Secondo il bwin data center l’88% dei tifosi si aspetta come risultato finale la vittoria dei partenopei, mentre la vittoria casalinga da parte dei viola raccoglie solo il 3% delle preferenze. Tra i risultati esatti emerge l’1-3 al 44%. I marcatori che potrebbero sbloccare il risultato sono Osimhen secondo il 24%, seguito dal compagno di squadra Kvaratskhelia (18%). Sicuri i tifosi che anche questa partita terminerà con molte reti, con l’Over 2,5 giocato al 99%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative sul Gran Premio del Belgio, prima tappa del mondiale di Formula 1 dopo la pausa estiva, che si disputerà questa domenica, Il pilota della RedBull Verstappen risulta favorito con il 59% delle preferenze. A distanza la Ferrari di Leclerc, con il 17% dei pronostici.

