(Roma, 9/9/22) - Roma 9 settembre 2022 – Saranno tre gli anticipi della sesta giornata di Serie A e si disputeranno sabato 10 settembre. Dopo lo show contro il Liverpool in Champions, il Napoli ospiterà lo Spezia alle ore 15. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% degli appassionati si aspetta come risultato finale una vittoria della squadra di Spalletti. Tra i risultati esatti spiccano il 3-0 al 31% e il 2-1 al 12%. I marcatori che potrebbero sbloccare la partita sono i giocatori partenopei Simeone, al 24% delle scelte, e Kvaratskhelia (17%). Quello del Maradona si prospetta un match avvincente con l’Over 2,5 dato al 97%.

La giornata di sabato prosegue con un’altra importante sfida: alle 18:00, l’Inter incontrerà il Torino a San Siro. Il 91% dei tifosi è convinto che saranno i neroazzurri ad avere la meglio. I risultati esatti confermano le sensazioni dei tifosi con il 2-0 dato al 21% e il 2-1 al 16%. L’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez potrebbe segnare la prima rete secondo il 37% degli appassionati, i quali si aspettano una partita ricca di reti: infatti l’Over 2,5 è puntato al 91%.

In serata, alle 20:45, il Milan sarà impegnato sul prato del Ferraris nel match contro la Sampdoria. Secondo il bwin data center il 93%degli appassionati pronostica la vittoria degli uomini di Pioli. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti: l’1-3 è giocato al 27% e lo 0-2 al 16%. L’attaccante Rafael Leao potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 19% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Giroud (15%). Per questo match l’Over 2,5 è giocato all’81%.

La giornata di domenica inizia all’ora di pranzo con Atalanta-Cremonese. Il 98% ritiene che trionferà la squadra di casa. Tra i risultati esatti giocati emerge il 3-0, puntato al 37%. I marcatori che potrebbero sbloccare il risultato sono l’attaccante orobico Luis Muriel al 16%, seguito dal compagno di squadra Teun Koopmeiners (14%). Per questa partita l’89% degli appassionati ha puntato sull’Over 2,5.

Domenica ore 20.45 appuntamento all’Allianz Stadium, con la sfida tra Juventus e Salernitana. Gli uomini di Allegri avranno la meglio secondo il 99% dei tifosi. Tra i risultati esatti il 4-1 è dato al 21%, mentre il 3-1 al 19%. L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic sbloccherà la partita secondo il 44% dei pronostici, seguito dai compagni Milik (16%) e Di Maria (7%). Anche questa partita potrebbe terminare con molte reti, con l’Over 2,5 al 95%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori sulla sedicesima tappa del Mondiale F1 2022, il Gran Premio d’Italia. Sul velocissimo circuito di Monza il pilota della Ferrari Leclerc risulta favorito con il 49% delle preferenze, seguito dal pilota della Redbull Verstappen, con il 41% dei pronostici.

