(Roma, 23/9/22) - Roma 23 settembre 2022 – Inizio autunno con il primo stop del Campionato di Serie A, che lascia il posto alle partite della UEFA Nations League. Questa sera alle 20:45 a San Siro si disputerà Italia-Inghilterra. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 47% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Mancini, mentre il 28% ritiene che le squadre pareggeranno. Infatti, tra i risultati esatti più giocati emergono il 2-2 puntato al 44% e l’1-1 giocato al 10%. I marcatori che potrebbero sbloccare il risultato sono l’attaccante azzurro Ciro Immobile, al 24% delle scelte, e il capitano della Nazionale inglese Harry Kane (22%). Il match si prospetta avvincente: l’Over 2,5 è dato all’80%.

Alle ore 15:00 di sabato l’Armenia sfiderà l’Ucraina. Gli armeni sono reduci da tre sconfitte, mentre l’Ucraina arriverà all’incontro dopo la sconfitta contro la Scozia. La squadra del CT Petrakov potrebbe vincere secondo l’84% dei tifosi. I risultati esatti confermano le sensazioni dei tifosi con l’1-3 dato al 22% insieme al pareggio 1-1 che raccoglie il 30%. È il capitano dell’Ucraina Andriy Yarmolenko che potrebbe segnare la prima rete secondo il 24% degli appassionati, seguito dal centrocampista compagno di squadra Mykhailo Mudryk (11%). L’Over 2,5 per questo scontro è puntato al 90%.

La giornata prosegue con lo scontro delle 18:00 tra Irlanda del Nord e Kosovo. Il 73% dei tifosi ritiene che trionferà la squadra di casa. Tra i risultati esatti spicca il 2-1 dato al 35%. Il risultato potrebbe essere sbloccato dall’attaccante nordirlandese Kyle Lafferty, che raccoglie il 19% delle preferenze, o dall’attaccante kosovaro Vedat Muriqi, secondo il 17% dei pronostici. Per questo match il 68% degli appassionati punta all’Over 2,5.

Alle ore 20:45 la Spagna sfiderà la Svizzera. Nonostante quest’ultima sia reduce da una vittoria, la Roja avrà la meglio secondo il 91% dei tifosi. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più giocati: il 3-0 (37%), il 3-1 (16%) e il 4-1 (12%). Gli spagnoli Álvaro Morata e Marco Asensio potrebbero realizzare la prima rete, rispettivamente secondo il 21% e il 14% dei tifosi. Questa partita potrebbe terminare con molte reti, infatti l’Over 2,5 è dato al 90%.

Contemporaneamente a quest’ultimo scontro, si terrà la sfida Scozia-Irlanda. Secondo il bwin data center il 73% degli appassionati pronostica la vittoria degli scozzesi. Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati, tra i quali emerge il 4-1 dato al 21% e il 3-1 puntato al 19%. Lyndon Dykes, attaccante della nazionale scozzese, potrebbe siglare il primo gol secondo il 31% dei tifosi, seguito dal centrocampista compagno di Nazionale Ryan Christie (15%). L’Over 2,5 è dato al 67%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di MotoGp per il Gran Premio del Giappone, sedicesimo round stagionale in programma domenica 25 settembre. Dopo la vittoria di Aragon, a partire favorita sul circuito di Motegi secondo il 65% dei pronostici è la Ducati di Enea Bastianini, seguito dal compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che raccoglie il 25% delle preferenze.

Ufficio stampa MSL - Elena Oricelli – 02 773361 - elena.oricelli@mslgroup.com