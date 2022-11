(Milano 3 Novembre 2022)() - Milano 3 Novembre 2022 - La caduta dei capelli ha tra le maggiori cause l’alopecia androgenetica (propensione alla caduta dei capelli ereditaria): alcuni studi affermano che il 50% degli uomini over 50 affronta nella propria vita questa realtà. Tanti sono i rimedi online, più o meno affidabili, per contrastarla o rallentarla, tra i quali, essendo un problema puramente estetico, i trattamenti cosmetici.

Perdere capelli è un fatto sgradevole: oltre alla componente estetica, molto spesso è causa di turbamenti come la paura di invecchiare o la perdita di autostima, intaccando in generale la propria identità legata all’essere giovani, sani e forti. Questo fatto culturale porta molto spesso a evitare il problema, fino a che non c’è più nulla da fare o quasi.

Racconta un dermatologo: “Le persone vengono nel mio studio solo quando sono già presenti chiari segni di caduta dei capelli. A quel punto è tardi, per qualcuno magari troppo tardi, per prevenire un’ulteriore perdita dei capelli”.

Caduta dei capelli ereditaria: Alopecia Androgenetica

L’Alopecia Androgenetica consiste, più che in una patologia, in una predisposizione ereditaria, di conseguenza non è possibile curarla, ma alcuni prodotti possono aiutare a prevenire la conseguente caduta dei capelli.

Studi dermatologici infatti hanno portato ad un notevole miglioramento delle pratiche cosmetiche, che consentono di ottenere importanti benefici senza subire gli effetti collaterali causati dai trattamenti farmacologici.

La causa scatenante della comune caduta dei capelli è riconducibile alla fase della pubertà, durante la quale l’organismo produce un eccesso di ormoni. Tale sovrapproduzione favorisce la crescita della barba ma indebolisce fortemente le radici dei capelli di chi è predisposto, accorciando la fase di crescita e riducendo il numero di cicli.

La caffeina fa bene ai capelli

Tra i migliori rimedi per la caduta dei capelli ereditaria, è stata scoperta una sostanza particolarmente efficace: la caffeina.

Una ricerca dal nome “Use of a Cosmetic Caffeine Lotion in the Treatment of Male Androgenetic Alopecia” (Utilizzo di una Lozione Cosmetica alla Caffeina nel Trattamento dell'Alopecia Androgenetica Maschile) ha dimostrato la validità di questo rimedio per la perdita dei capelli.

Preso un campione rappresentativo formato da 40 uomini, di età compresa tra i 19 e i 55 anni, che soffrono di Alopecia Androgenetica, i volontari dovevano, una volta al giorno, applicare e massaggiare per due minuti il prodotto sullo scalpo.

I risultati non hanno tardato ad arrivare: dopo 2 mesi di trattamento, già il 75% dei pazienti aveva notato degli effetti positivi, per arrivare all’83% dopo 4 mesi di rilevazioni.

Tra i dati più importanti di questa ricerca c'è la totale assenza di segni clinici o lamentele da parte dei volontari su effetti collaterali.

Uno Shampoo alla Caffeina Contro la Caduta dei Capelli Ereditaria

Il sistema più semplice per sfruttare i benefici dati dalla caffeina è utilizzare uno shampoo. Un trattamento frequente e protratto per un lungo periodo, se avviato in tempo, aiuta a rallentare la caduta dei capelli ereditaria. La combinazione di principi attivi di Alpecin permette alla caffeina di raggiungere le radici dei capelli durante il lavaggio e di rinforzarle.