(Milano, 12/8/22) - Milano, 12 Agosto 2022. I calendari e agende personalizzate sono un supporto promozionale molto efficace per le aziende. Se siamo marketer o manager, potremmo prendere in seria considerazione l’acquisto di un quantitativo di calendari e agende personalizzate da destinare ai nostri clienti come parte della nostra strategia di marketing. I prodotti di stampa personalizzati sono sempre un ottimo modo per raggiungere il proprio pubblico, aumentando il coinvolgimento e la fedeltà al marchio.

Stiamo parlando di prodotti di uso quotidiano che costantemente ricordano il nostro brand ai clienti. Degli articoli utili che risultano piacevoli da ricevere.Per questo motivo, regalare questo tipo di articoli è sempre un dono gradito, dato che spesso le acquistiamo alla fine di ogni anno per scrivere tutte le nostre incombenze. Forniscono valore alle persone aiutandole a tenere traccia delle date importanti, a pianificare le loro giornate e a organizzare il loro tempo libero.

Quindi, se stai cercando dei calendari e agende personalizzate rivolgiti al sito Shop for Shop dove è possibile acquistare questa tipologia di prodotti (e molti altri!) a prezzi piuttosto competitivi e convenienti, senza considerare l’ampia scelta di forme e di colori in assortimento. Inoltre, il sito offre la comodità di poter ordinare piccole unità così da contenere i costi di gestione e non dover sovraccaricare l’ordine dovendosi preoccupare di inutili giacenze.

Cosa sono i calendari e agende personalizzate?

I calendari e le agende sono prodotti stampati che riportano date e orari. Alcuni calendari hanno anche spazi per scrivere note o altre informazioni quotidiane. Questi prodotti di stampa personalizzati sono spesso utilizzati dai privati per organizzare il proprio tempo e pianificare le proprie attività, ma possono essere utilizzati anche dalle aziende per promuovere la conoscenza del marchio.

I calendari e le agende personalizzate sono prodotti su ordinazione che consentono ai clienti di personalizzare il contenuto e il layout. Su Shop for Shop sono disponibili in un'ampia gamma di stili, formati e tipi di carta, in modo da poter scegliere il design più adatto alla nostra azienda e ai nostri clienti. Possono essere stampati con il logo aziendale o con elementi di branding, come il nome dell'azienda, il sito web o l'URL del profilo dei social media. Infine, possono anche essere stampati con citazioni della vostra azienda o di esperti del settore, o con informazioni sui vostri prodotti e servizi.

I calendari presenti nell’assortimento di Shop for Shop sono diversi e si adattano a qualsiasi esigenza. Il tipo di calendario più comune è il calendario da parete, il quale viene stampato su fogli di carta più grandi ed esposto sulla parete di casa o in ufficio. Un calendario da tavolo è la versione più piccola posizionata su una scrivania e piegata in tre.

Si può pensare di stampare i calendari con uno spazio vuoto sulle pagine, in modo che i clienti possano scrivere le proprie date e i promemoria. I calendari vengono solitamente stampati su un singolo foglio di carta A4, ma è possibile stamparli anche su una pagina più grande, alla stregua di un poster.

All’uso quotidiano che le persone fanno del calendario si associa quello delle agende, le quali sono simili ai calendari, ma contengono più sezioni per appunti, liste di cose da fare e, soprattutto, sono portabili.

I planner sono simili alle agende ma hanno delle sezioni più specifiche che li rendono adattabili a un tavolo, a una parete o a una versione portatile e tascabile. Si possono scrivere appunti, elencare le incombenze quotidiane e apporre altre importanti informazioni.

Quali sono i vantaggi per le aziende

I calendari e agende personalizzate possono aiutarci a raggiungere quotidianamente i clienti, in quanto forniscono loro del valore aiutandoli a organizzare il tempo, a ricevere consigli e informazioni, nonché a pianificare il loro futuro.

In modo speculare noi possiamo utilizzare questi prodotti stampabili per promuovere il nostro marchio, entrare in contatto costante con il nostro pubblico e aumentare il coinvolgimento al brand e il senso di appartenenza.

Quanto più personalizzati sono i prodotti di stampa, tanto più preziosi diventano per i nostri clienti. I clienti apprezzeranno il fatto di poter adattare i calendari e le agende alle loro esigenze individuali e probabilmente li conserveranno anche al termine dell’anno poiché diventeranno utili in molti ambiti.

Sono degli omaggi da destinare a fine anno come una sorta di auguri o in occasione di eventi, fiere e conferenze. Spesso le persone si affezionano a questi oggetti stampabili così da ritornare di anno in anno per ricevere il calendario o l’agenda utile all’anno successivo.

