(Adnkronos) - Il Centro Servizi Investigativi sempre più a fianco del mondo degli avvocati, dopo la partecipazione al recente convegno nazionale annuale degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI).

Roma, 13 ottobre 2022. La nota agenzia investigativa Centro Servizi Investigativi è sempre più presente nel mondo degli avvocati. Dopo essere stata sponsor del recente convegno nazionale annuale degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), l’agenzia ha partecipato dal 6 all’8 ottobre a Lecce al XXXV Congresso Nazionale Forense. Questa è stata anche l’occasione per presentare la nuova partnership con il Gruppo Open Dot Com, leader nel mercato dei servizi e prodotti informatici, telematici e tecnologici per avvocati e commercialisti, nonché una vasta offerta formativa.

Il congresso è stato un vero successo non solo di delegati, ma anche di congressisti, arrivando a toccare una presenza importante di quasi 2000 avvocati, si è discusso su temi di stringente attualità molto delicati: un nuovo ordinamento per un’avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali; l’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione; il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nell’automazione dell’organizzazione e della decisione giudiziaria.

“Abbiamo stipulato un accordo di tre anni con il Gruppo Open Dot Com - spiega l’A.D. Fabio Di Venosa, che vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel settore delle investigazioni -. Abbiamo fissato importanti obiettivi operativi da raggiungere insieme, a livello sia commerciale che strategico” Molto soddisfatto anche l’A.D. di Open Dot Com, il dottor Antonello Allocco: “La nostra è una realtà consolidata da tanti anni, creata da esperti conoscitori che supportano costantemente il lavoro e la crescita degli studi professionali, per questo riteniamo che sia un’ottima occasione per fornire un nuovo strumento a tutti i nostri clienti”.

La peculiarità del Centro Servizi Investigativi è proprio la collaborazione con molti studi legali nello svolgimento di indagini commerciali per il recupero del credito ed investigazioni in ambito civile e penale, sia per privati che per aziende, diventando in questi anni un punto di riferimento altamente accreditato a livello nazionale.

“Come Centro Servizi Investigativi abbiamo voluto fortemente aderire all’importante evento congressuale di Lecce – sottolinea Fabio Di Venosa -, perché collaboriamo quotidianamente con gli studi legali per risolvere i problemi della vita quotidiana di famiglie e aziende, fornendo prove utili, spesso necessarie ed a volte indispensabili per ricostruire fatti e misfatti. Lavorare in maniera riservata, ma soprattutto legale, è la nostra missione primaria”.

CONTATTI: https://www.servizinvestigativi.it/