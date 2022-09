(Roma, 26/09/2022) - Il Centro Servizi Investigazioni ha partecipato in partnership con American Express all’importante evento tenutosi quest’anno a Trieste. Uno spazio di confronto attraverso gli strumenti del diritto, guardando all’Europa.

Roma, 26/09/2022 - “Il Lavoro e l’Impresa nell’Italia che riparte”. Si è svolto lo scorso 15-17 settembre 2022 a Trieste il convegno annuale di AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani, presso il Trieste Convention Center (TCC). Un importante momento di riflessione collettiva a cui hanno partecipato oltre 600 avvocati specializzati da tutta Italia. Gli incontri e le tavole rotonde hanno evidenziato proposte e idee per costruire il diritto del lavoro della “ripartenza”: oggi più che mai risulta necessario ripensare ad un nuovo equilibrio tra le esigenze produttive delle imprese e gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, che sia garanzia per tutti di permanenza, e non solo di “sopravvivenza”, all'interno del mercato.

Infatti il Centro Servizi Investigazioni, con sedi a Milano e Roma, è stato tra gli sponsor di questo importante evento, visto che da sempre la peculiarità di questa agenzia è la collaborazione con molti studi legali nello svolgimento di indagini in ambito civile e penale, in particolare per le aziende, diventando punto di riferimento accreditato.

“Come Centro Servizi Investigazioni abbiamo voluto fortemente essere presenti al convegno annuale di AGI – sottolinea l’A.D. Fabio Di Venosa, che vanta un’esperienza di oltre 30 anni in questo settore -. Quotidianamente, collaborando con gli avvocati, aiutiamo le aziende a prevenire o risolvere problematiche o illeciti subiti, con costante riferimento alle regole da rispettare e al dovere di verità. Sempre in questa direzione, abbiamo attivato una partnership con American Express, con cui abbiamo partecipato insieme proprio al convegno di Trieste. L’obiettivo è organizzare anche nel prossimo futuro eventi e momenti di aggregazione informale dedicati agli avvocati, dove incontrarsi e confrontarsi. Un primo evento si è svolto già il giorno prima del convegno al Just Cavalli di Milano, dove erano presenti oltre 300 avvocati”.

Avviare un’investigazione, in molti casi, può garantire ad un’azienda la risoluzione di problematiche e illeciti subiti, tutelandosi in questo modo da rischi sia interni che esterni. Nel corso degli anni il Centro Servizi Investigativi ha formato detective privati altamente specializzati nel risolvere i casi più critici ed ha fatto della rapidità la sua priorità nel fornire relazioni producibili per un eventuale giudizio.

“Fidati, ma verifica è da sempre il mio consiglio - sottolinea Fabio Di Venosa - Ogni giorno la nostra agenzia effettua investigazioni e indagini per le aziende, che richiedono molto spesso l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione”.

• CONTATTI: http://www.servizinvestigativi.it