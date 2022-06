(Milano, 23 giugno 2022) - Milano, 23 giugno 2022 - CeramicStore.eu è l’e-commerce sviluppato per garantire una risposta puntuale ai clienti che intendono allestire il proprio bagno approfittando di prodotti innovativi e di qualità. Il catalogo è strutturato in oltre 15mila prodotti, espressione di più di 200 top brand (per la maggior parte italiani), accompagnati dalla serenità di imballi sicuri e consegna al piano. Alla base ci sono una professionalità maturata in oltre 30 anni di esperienza nel settore e più di 1 milione di prodotti consegnati ogni anno.

La composizione della proposta è il risultato di un processo che pone massima cura verso la selezione dei fornitori, tenendo in considerazione la verifica della qualità di ogni prodotto, senza trascurare il portato innovativo e funzionale. Ogni articolo è quindi scelto per rendere felice e soddisfatto il cliente.

Un obiettivo che passa dalla consulenza specializzata, accessibile sia telefonicamente che via WhatsApp e chat online. Vengono presentati i brand di riferimento nel campo dell’arredo bagno, quali Geberit, Bossini, Catalano, Ares, Ceramica Azzurra, Ceramica Globo, Thermorossi, Deltacalor e Paffoni. Per assicurare la massima serenità nell’esperienza d’acquisto vengono forniti imballi sicuri e possibilità di restituire gli articoli fino a 60 giorni dal momento della consegna.

Passando in rassegna le tipologie di prodotti, tra gli altri incontriamo numerosi modelli di sanitari bagno, box doccia, piatti doccia. Ma anche centinaia di soluzioni per la rubinetteria (sia per il bagno che per la cucina), nonché un ampio novero di mobili da bagno. Sugli scaffali virtuali figura inoltre una selezione di accessori bagno (portasapone, portasciugamani, dispenser sapone, ecc.), di cui fanno parte più di 2.000 articoli in pronta consegna.

Una delle sezioni di punta di CeramicStore riguarda i termoarredo bagno e i radiatori decorativi di design, capaci di stupire sul piano della ricercatezza estetica e della funzionalità.

In merito alle prerogative dello shopping online, troviamo l’adozione di sistemi di pagamento sicuri: da PayPal al pagamento rateale con Soisy e Scalapay, contrassegno, carta di credito e bonifico bancario.

La certificazione del valore di CeramicStore.eu arriva dall’inserimento ne Le Stelle dell’e-commerce 2020/21, classifica redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Ci sono poi gli oltre 2.200 feedback certificati da Recensioni Verificate, con una media di valutazione pari a 4,9/5.

Crea il bagno che hai sempre sognato con il vantaggio di imballaggi sicuri, pronta consegna e tante soluzioni espressione della qualità italiana: digita ora www.ceramicstore.eu.

