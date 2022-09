(Adnkronos) - Milano, 27 settembre 2022 - Oggigiorno la chirurgia estetica può essere un valido aiuto per chi vuole sentirsi meglio con sé stesso e con il proprio corpo, a ogni età. Negli ultimi decenni, la percezione della “terza età” è molto cambiata, si invecchia meglio, ci si cura di più e le persone vogliono sentirsi in forma e piacersi esteticamente anche quando sono un po’ più in là con gli anni.

Secondo l’esperienza del Dottor Renato Zaccheddu, specialista in Chirurgia Estetica, negli ultimi anni gli interventi di chirurgia estetica sono diventati sempre più transgenerazionali, con sempre più pazienti over 60 che vogliono vivere una seconda giovinezza, con molta più esperienza e coscienza di sé. Il Dottore sottolinea però che un requisito fondamentale per approcciarsi a questo tipo di interventi è che il paziente sia in salute, non abbia particolari patologie e abbia un sistema cardiovascolare integro. In questa situazione, la chirurgia estetica non ha grossi limiti di età.

Una delle zone del corpo che maggiormente testimonia l’età anagrafica di una persona sono il viso e, in particolare, le palpebre, in quanto più esposte all’ambiente e all’inquinamento. Tra gli interventi più efficaci per ridare una ventata di giovinezza ed elasticità a viso e occhi ci sono sicuramente il Face Lift, che rassoda i muscoli superficiali e la pelle eliminando quindi la lassità cutanea che caratterizza l’invecchiamento, e che può estendersi anche alla zona del collo, e la Blefaroplastica, che interviene sia sulla palpebra superiore sia su quella inferiore per eliminare l’effetto “stanco” e “cadente” della regione perioculare.

Per le donne un’altra zona molto delicata, a tutte le età ma ancora di più col passare degli anni, è il seno, che inevitabilmente cambia il proprio aspetto nel tempo e con il sopraggiungere della menopausa. Gli interventi più richiesti sono quelli per rassodarlo e rialzarlo, ma anche in alcuni casi per ridurlo, qualora fosse troppo abbondante, e quindi pesante.

Un’altra parte focale per un corpo giovane è l’addome che, nel caso degli over 60, oltre a uno stile di vita sano e a un’attività fisica adeguata, potrebbe richiedere l’aiuto della chirurgia estetica per correggere inestetismi sopraggiunti con gli anni, a causa, ad esempio, di gravidanze, sbalzi di peso o alterazioni ormonali. In questi casi, si può correre ai ripari efficacemente con l’Addominoplastica.

Il Dottor Zaccheddu sottolinea che per chi non ha necessità o semplicemente non vuole ricorre a interventi chirurgici, oggi sono disponibili molte tecniche meno invasive in grado comunque di rinfrescare e ringiovanire il viso in modo rapido, come ad esempio i filler e il botox, La chirurgia estetica oggi non è più un sogno riservato a pochi, il bacino di utenza si è allargato proprio perché l’offerta si è ampliata con proposte sempre meno invasive, che limitano di molto i possibili effetti collaterali.

Laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, subito dopo la Laurea Renato Zaccheddu ha deciso di volersi specializzare all’estero, trasferendosi prima in Inghilterra e poi in Sud Africa, dove ha iniziato ad apprendere i primi rudimenti di Chirurgia Plastica.

La vera svolta nella sua carriera è arrivata con l’ammissione alla prestigiosa Scuola del Professor Ivo Pitanguy, a Rio de Janerio, per oltre 50 anni indiscusso Maestro della Chirurgia Plastica ed Estetica a livello mondiale. Arrivato in Brasile nel 2000, Renato Zaccheddu ottiene nel dicembre 2003 la Specializzazione in Chirurgia Plastica ed Estetica.

Tornato in Europa, ha iniziato la sua carriera come Chirurgo Estetico in Inghilterra, nel gennaio 2004. Da una decina d’anni svolge la propria attività privata anche a Milano e, più di recente, ha iniziato a ricevere pure a Parma.

