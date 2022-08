(Milano, 9 agosto 2022) - Milano, 9 agosto 2022 - Grazie ad una selezione che ha per protagoniste le più interessanti birre artigianali del panorama internazionale, Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) ha conquistato una posizione di primaria importanza nel nostro Paese. In catalogo, infatti, figurano più di 1.000 alternative, che comprendono anche kit degustazione, simpatici gadget e consigli che permettono di orientarsi al meglio nel settore brassicolo.

Non è un caso, infatti, se per il quarto anno consecutivo l’e-commerce è stato inserito nella classifica delle eccellenze del commercio elettronico italiano dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), rilevazioni 2022/23. Si tratta dell’unico store digitale specializzato nel campo delle birre ad aver ottenuto una posizione nelle migliori Enoteche Online.

Birredamanicomio.com figura nella top 15 della categoria Enoteche Online, occupando l’undicesima posizione, merito di un punteggio pari a 77,37. Un valore sopra alla media di settore (74,09). Per entrare a far parte della classifica ITQF, l’e-commerce è stato oggetto di una selezione che ha coinvolto oltre 8.000 negozi online, da cui sono emersi i migliori 750 del panorama italiano.

Alla base del risultato conseguito da Birre da Manicomio c’è un impegno che passa dall’individuazione di oltre 1.000 birre artigianali, che fanno riferimento a più di 100 etichette provenienti da tutto il mondo. Gli stessi clienti, poi, lo hanno reso il marketplace italiano delle birre artigianali di riferimento.

Quanto alle alternative, si incontrano birre IPA, birre ambrate, biologiche, non filtrate, scure strong, stagionali, bionde strong, analcoliche, birra Weiss, birra belga (birrebelghe.com) e molte altre ancora. L’offerta include, inoltre, kit degustazione, soluzioni regalo (birre magnum, kit degustazione birre e buoni regalo), bicchieri birra, e simpatiche t-shirt con la mascotte dell’e-shop.

La stessa customer experience è stata concepita, in ogni dettaglio, per incontrare la soddisfazione del cliente: dall’elaborazione rapida dell’ordine in 24 ore agli imballi sicuri, dalla spedizione gratuita per ordini di almeno 100 euro alla politica soddisfatti o rimborsati.

Lo confermano, del resto, anche le oltre 1.300 opinioni degli utenti sulla piattaforma Recensioni Verificate. Queste vantano l’ottimo punteggio medio di 9,8/10.

Infine, sul portale, è stata implementata un’area riservata agli abbinamenti più invitanti tra birra e cibo, cui va ad aggiungersi il motore di ricerca intelligente e la newsletter settimanale con novità, curiosità e super offerte. Senza dimenticare che Birredamanicomio.com è legato al primo network italiano informazionale sulla birra artigianale.

