(Milano, 25/05/2022) - Milano, 25/05/2022 - Le imprese di più piccole e medie dimensioni, le startup e gli imprenditori in generale hanno spesso un’unica grande esigenza in comune: un problema, un nodo da sciogliere per garantire il corretto svolgimento delle attività della propria azienda.

Si sta qui facendo riferimento alla gestione degli spazi, da intendere sia come uffici, sia come luoghi dove immagazzinare merci e beni di diversa natura.

Il problema di molte startup e imprese può trovare una soluzione immediata alla mancanza temporanea di spazio in un unico rivoluzionario business: il self storage.

Moltissime figure professionali possono trovare in questa formula la soluzione ideale e personalizzata a molti problemi di gestione e spazio, più o meno caratteristici di una grande varietà di contesti: Casaforte self storage, ogni anno, risolve circa 3000 problemi come questi per privati e aziende in tutta la penisola.

Spesso, infatti, sorgono necessità quali quella di mobilitare una mole notevole di documenti cartacei e, dunque, di trovare un luogo adatto all’archivio della propria attività; allo stesso tempo, un’impresa potrebbe avere il bisogno impellente di immagazzinare delle merci per cui – al momento – non ha spazio nel proprio punto di vendita.

Questi due esempi, molto comuni, rendono chiaramente l’idea di come lo spazio sia oggi una risorsa sempre più preziosa e strategica per sopravvivere, comodamente e con furbizia, nel vasto mondo delle imprese e dei professionisti. In un contesto altamente mobile come quello attuale, infatti, dominato da e-commerce e frequenti spostamenti di sedi aziendali, garantirsi un punto di riferimento stabile come un magazzino, o dello spazio extra, diventa fondamentale.

La soluzione del self storage risale alla fine degli anni Cinquanta ed è stata elaborata per la prima volta negli Stati Uniti, per poi traghettare felicemente al di qua dell’oceano, in Europa. Oggi più che mai Casaforte è stata capace di innovare questa formula ormai storica, proprio in vista delle trasformazioni che sta vivendo l’economia contemporanea, venendo sempre più incontro alle necessità dei propri clienti, in termini di flessibilità, sicurezza e convenienza.

I vantaggi che si legano all’utilizzo dei depositi personali sono di immediata intuizione. Da un lato, infatti, è possibile rendere più confortevole la vita in ufficio, proprio perché le stanze risultano meno ingombre di oggetti inutili (o di archivi, spostati altrove) e dunque più funzionali alle esigenze degli impiegati. Dall’altro, è possibile rivoluzionare tutti gli spazi, ripensandoli in ottica smart – come è d’obbligo, in questi ultimi tempi, visto lo sviluppo della tecnologia e della digitalizzazione.

Tutto il materiale ingombrante immagazzinato viene conservato al sicuro, sia che si tratti di archivi documentali, sia di attrezzature; lo stesso può dirsi, poi, anche di merci da stoccare in attesa di una vendita – nel caso in cui si possieda un e-commerce o un negozio al dettaglio non troppo capiente.

I depositi nelle strutture di self storage sono infatti monitorati 24 ore su 24 e accessibili soltanto grazie a un codice personale e univoco.

La sicurezza dei depositi è uno dei fattori che più tranquillizza imprenditori e professionisti. Inoltre i vantaggi del self storage sono molti di più:

La soluzione garantita dal self storage è molto più flessibile rispetto ad esempio all’affitto al classico magazzino, il cui contratto di locazione tende a essere in genere rigido e dispendioso: questi elementi rendono il magazzino un autentico fattore di spesa, piuttosto che un reale vantaggio sotto il profilo economico.

La possibilità di personalizzare la scelta del self storage, sia in termini di spazio da occupare, sia in termini di tempo per cui usufruirne, rende chiaramente molto più conveniente questa opzione.

Nel dettaglio, i self storage possono coprire superfici estremamente variabili, da 1 a 100 mq, con costi che partono da 1,50 euro al giorno.

Sono dunque valori adatti alle imprese in fase di crescita, alle start up o a tutti i professionisti che ancora non hanno mezzi per valutare la mole di spesa e di merci che caratterizzerà la loro attività o che non se la sentono, in questo periodo storico, di investire in soluzioni definitive.

Casaforte è la più grande catena italiana di Self-Storage che conta più di 20 centri in tutta Italia. Sicurezza e assistenza al primo posto: gli Hotel delle Cose Casaforte vantano spazi sicuri, adatti al deposito mobili e non solo, impianti videosorvegliati e allarmati, personale attento e qualificato sempre a disposizione del cliente. È il primo e unico operatore di self storage in centro città.

