(Adnkronos) - 16 settembre 2022. Sono stati annunciati l’8 settembre i tre progetti vincitori a pari merito della prima fase della Comics & Games Factory, la call for ideas promossa da Lucca Crea srl e Lucca Comics & Games con la partnership esclusiva di Intesa Sanpaolo.

I tre progetti, selezionati da una giuria di esperti tra gli oltre 43 progetti ricevuti, sono:

Scripta di Pietro Sgherzi, Liliana Costa, Tiziano Ottaviani

Trixo di Antonio Maestro, Salvatore Palombo e Maria El Asmar

Consumit di Valentina Accoto e Alexandra Gavrilescu

I giovani creativi hanno partecipato alla call for ideas indetta lo scorso 20 giugno e diretta a stimolare iniziative e progetti imprenditoriali under 35, nell’ambito dei quattro settori che rappresentano il cuore pulsante di Lucca Comics & Games: esport, videogame, content creation, web comics o webtoon.

Parte adesso, per i tre progetti selezionati, l’avvio di un programma di coaching, ma i lavori di Comics & Games Factory si concluderanno il 28 ottobre, durante Lucca Comics & Games, dove saranno presentati i tre pitch riprogettati. Sarà infatti durante la manifestazione che la giuria validerà i nuovi contenuti e deciderà come assegnare il premio finale ripartito tra i tre progetti selezionati.