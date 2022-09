(Venezia, 8/9/22) - Venezia, 8 settembre 2022. Coming Soon Service è presente – come ogni anno - al Lido di Venezia per la 79^ Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre.

Quest’anno il Service romano ha scelto di svolgere le sue attività sia produttive sia relazionali a due passi dal cuore del Festival, in via Candia 12/14, nella splendida location “Villa Il Nidiolo” divenuta la sede operativa che - quotidianamente - ospita tutte le attività di promozioni dei film internazionali in uscita sul grande schermo.

La Villa è stata luogo di rilevanti press junket. Coming Soon Service ha difatti messo a disposizione -con relativa assistenza tecnica- quattro set coperti nell’ampio giardino e tre all’interno della Villa per interviste realizzate da giornali e TV internazionali, come da ARD, Reuters TV e APTN. Da segnalare i set per il film giapponese ‘’Love Life’’, distribuito da Teodora Film, per ‘’The Matchmaker’’ , presentato da Fandango, e per ’’Monica’’ di Andrea Pallaoro, distribuito da Vision Distribution, il quale si è guadagnato l’apprezzamento del pubblico della Sala Grande registrando 11 emozionanti minuti di applausi.

In Villa si sono tenute altresì numerose presentazioni, come quella di Gianni Amelio per il suo ultimo film ambientato alla fine degli anni sessanta ‘’Il signore delle Formiche’’, riguardante una drammatica vicenda giudiziaria patita dallo scrittore omosessuale Aldo Braibanti. L’obiettivo del regista calabrese è dare voce a chi non la ha, essere gay, secondo lo stesso, è per tanti