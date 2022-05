(Roma 9 maggio 2022) - Da diversi anni, ormai, il marchio Conoscere è sinonimo di informazione di qualità, una caratteristica che ha permesso ai professionisti pubblicati nell’omonima collana di accreditarsi come figure di primo piano nei rispettivi settori di riferimento.

Un'iniziativa che ha saputo condurre l'editoria tecnica oltre il guscio degli addetti ai lavori per abbracciare il grande pubblico. Lettori di ogni ordine e grado conquistati dalla spiccata fruibilità delle opere proposte, unita alla ricchezza delle tematiche affrontate.

Pubblicazioni che offrono ai rispettivi autori anche il vantaggio di accrescere il proprio prestigio professionale, innescando un circolo virtuoso in grado di favorire la comunicazione tra il professionista e i suoi potenziali clienti.

Frame building, così gli ideatori hanno definito questa efficace iniziativa, che ha il merito di costruire intorno alla figura del professionista-autore una cornice di attività tese a valorizzare le competenze e l’immagine dello stesso.

Le risorse messe in campo sono di varia natura e abbracciano le diverse aeree della divulgazione del sapere.

Si parte dall’editoria, appunto, con la pubblicazione di un libro in due versioni, cartacea e digitale. Opere concise, mirate, che sanno conquistare l’attenzione dei fruitori senza disperderla nel corso della lettura. Libri che pongono al centro della narrazione l’umanità, non soltanto il dettaglio tecnico.

Ogni opera pubblicata nella collana Conoscere partecipa alle principali fiere del libro italiane e internazionali - Torino, Roma, Londra, Madrid, Francoforte e New York -, è diffusa in libreria dal più prestigioso distributore italiano, Messaggerie Libri, e promossa su più fronti.

Al lavoro strettamente editoriale è affiancato quello di stampo più giornalistico, che prevede la diffusione radiotelevisiva dell’opera, anche grazie a ConoscereTV, e le attività di ufficio stampa.

ConoscereTV è nata nel 2018 e fin dai suoi esordi ha rappresentato un punto di riferimento per coloro che desiderano approfondire temi legati al sapere senza rinunciare all’intrattenimento. Le prime interviste di Michele Mirabella hanno infatti superato gli ascolti delle reti tradizionali, attirando immediatamente l’attenzione del grande pubblico.

Letteratura, medicina, legge, architettura, sport sono solo alcune delle aree tematiche approfondite da ConoscereTV, un progetto in continua ascesa che d’ora in avanti potrà contare anche sulla solidità del Gruppo Albatros Il Filo. Il noto gruppo editoriale, attivo sul mercato italiano da oltre venti anni e ormai realtà consolidata anche all’estero, è infatti intenzionato a condurre il progetto anche oltre i confini nazionali.

Il Gruppo Albatros Il Filo nasce a Roma nel 2002, dalla fortunata esperienza della rivista letteraria Il Filo. Tra le attività svolte dal Gruppo, oltre alla pubblicazione di opere letterarie, anche la produzione di programmi televisivi e radiofonici, di film, booktrailer e audiolibri. In ambito internazionale, il Gruppo Albatros Il Filo opera con più marchi in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo.