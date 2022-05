(Adnkronos) -

Roma, 27 Maggio 2022 - Con Voi è il nuovo servizio di assistenza domiciliare a Roma, offerto e garantito dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Grazie alla accurata formazione clinica, alle terapie all’avanguardia e all’innovazione nei modelliassistenziali che quotidianamente il personale del Campus Bio-Medico mette a disposizione dei suoi pazienti, è in grado di prendersene cura anche presso il loro domicilio.

Delineare il servizio più adatto e flessibile, basato sulle esigenze del paziente, all’interno dell’ambiente nel quale si sente maggiormente a suo agio, è solo il punto di partenza di un percorso mirato ed efficace, volto unicamente al suo benessere.

Con Voi, servizio di assistenza sanitaria a domicilio: di cosa si tratta?

Con il nuovo servizio di assistenza domiciliare a Roma, Campus Bio-Medico ha scelto di dedicare la sua esperienza a tutte le persone impossibilitate nel proseguire il proprio percorso di cura presso strutture mediche esterne.

Da oggi, dunque, pazienti fragili, pazienti post-chirurgici e pazienti cronici potranno beneficiare di tutte le attenzioni di uno staff specializzato, comodamente presso la propria abitazione, circondati dalla famiglia e nel più completo comfort fisico e psicologico.

Con Voi, assistenza domiciliare a Roma: servizi offerti

Attraverso il servizio di assistenza domiciliare del Campus Bio-Medico, viene offerta la possibilità di prenotare una ampia gamma di visite specialistiche a domicilio. Possibilità offerta a tutti i pazienti fragili che necessitano di cure personalizzate e controlli periodici.

Il personale altamente qualificato, inoltre, può erogare prestazioni infermieristiche presso il domicilio del paziente, in modo da dare continuità al percorso di cura, garantendo la stessa esperienza e lo stesso supporto ricevuto durante la degenza nel caso di interventi chirurgici o nel corso delle prime cure per disabili o malati cronici.

Con Voi: come nasce il progetto?

Con Voi nasce per volere della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, con l’obiettivo di mettere al servizio dei suoi pazienti professionalità e assistenza, nel comfort delle mura domestiche, accanto alla famiglia.

Dal 1994, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è impegnato in una intensa attività di ricerca e didattica, oltre che nello sviluppo di nuovi modelli di attività assistenziale. Grazie ad una profonda esperienza e a tecniche d’avanguardia, Con Voi riesce a garantire il massimo livello di assistenza sanitaria a domicilio sul territorio di Roma.

Come richiedere il servizio di assistenza a domicilio Con Voi?

Per rendere il più semplice possibile l’accesso al nuovo servizio di assistenza sanitaria offerto dal Campus Bio-Medico, sono stati attivati diversi canali di comunicazione.

È possibile, infatti, contattare telefonicamente al numero 06 22 541 77 88 e parlare con un operatore, oppure collegarsi semplicemente alla piattaforma web per manifestare l’interesse e conoscere la qualità dei servizi offerti da Con Voi. Un'iniziativa che coniuga specializzazione, profonda competenza professionale e attenzione al paziente.