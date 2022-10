PARIGI, 12 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Il salone internazionale dell'innovazione COSMETIC 360 ha appena aperto le sue porte per due giorni eccezionali, il 12 e il 13 ottobre 2022 al Carrousel du Louvre a Parigi.

L'8a edizione si preannuncia esaltante, con l'intelligenza artificiale in primo piano, e accoglie 220 espositori da 16 paesi e 4.500 decision maker internazionali, tra cui più delegazioni di cluster (Canada, Thailandia, Taiwan, Spagna, Portogallo, Italia, Regno Unito, Colombia, Corea del Sud).

Tutti sono venuti a condividere la rivoluzione dell'IA, che trasforma la scienza, la produzione, il commercio, la customer experience e l'anticipazione. È in corso la 5a rivoluzione industriale, fondata sulla più grande collaborazione tra esseri umani e macchine intelligenti!

Il salone, organizzato da COSMETIC VALLEY, 1a rete mondiale del settore della profumeria cosmetica, è la sede di diversi eventi dedicati all'IA: conferenze inedite, hackathon con la nuova generazione, start-up innovative, award. Tra i punti salienti di questa 8a edizione si incontrano anche due temi legati ai principali progressi: l'eco-responsabilità e la nuova era del wellness.

I CAMPIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI COSMETIC 360 NEL 2022

Ogni anno punta di diamante dell'innovazione cosmetica, COSMETIC 360 riunisce per la prima volta una trentina di aziende pioniere dell'IA francesi e internazionali. Le soluzioni innovative sono presentate su 3 assi principali:

Detentrice di un mercato valutato 500 miliardi di dollari nel 2023[1], l'intelligenza artificiale apre la strada a creme e profumi più personalizzati, test migliorati, packaging ripensati e nuove proprietà delle molecole. Questa rappresenta anche flussi logistici migliorati, un mezzo per accelerare lo sviluppo sostenibile, un adeguamento molto agile tra offerta e domanda per una maggiore competitività.

"Mentre la Commissione europea vuole rendere l'Europa il polo mondiale di un'IA degna di fiducia e portatrice di conoscenza, Cosmetic Valley desidera essere un attore e un motore alla conquista di questo nuovo territorio. Ne siamo convinti, l'IA non sarà solo una rivoluzione tecnologica, ma anche una nuova frontiera per le nostre fabbriche, i nostri negozi, le nostre vendite online, i nostri consumatori." dichiara Marc-Antoine Jamet, Presidente di Cosmetic Valley.

LE INNOVAZIONI DELL'ECO-RESPONSABILITÀ E DELLA NUOVA ERA WELLNESS

Se l'IA è il punto di forza dell'edizione 2022, COSMETIC 360 mette in valore anche altre fonti fondamentali di innovazione ambientale e sociale:

COSMETIC 360, IL CUORE DELL'INNOVAZIONE COSMETICA

COSMETIC 360 si distingue ogni anno per le tecnologie, i processi, i prodotti e i servizi innovativi. Il salone riunisce i decision maker e le persone influenti dell'industria mondiale della cosmesi intorno a materie prime, formulazioni, imballaggi, test e analisi, prodotti finiti, logistica, attrezzature e distribuzione.

"Il nostro salone rivela sempre incredibili progressi nel settore, sapendo che COSMETIC 360 è un convinto sostenitore dei valori della cosmesi del 21° secolo: l'utilità universale, il benessere umano, la responsabilità verso la vita, la libertà di creazione e il progresso scientifico" sottolinea Franckie Béchereau, Direttrice di COSMETIC 360.

Per maggiori informazioni su COSMETIC VALLEY, organizzatore del salone: https://www.cosmetic-valley.com/

Per maggiori informazioni su COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en/

