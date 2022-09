(Lucca, 28/9/22) - Lucca, 28 settembre 2022. Avete mai voluto iniziare a fare o costruire i vostri Cosplay, ma non avete idea da dove iniziare? Vi consigliamo allora di partecipare alle attività proposte dalla “Cosplay Academy”, un vero e proprio workshop completamente gratuito, nato da una collaborazione tra la cosmaker Gaia Giselle e il settore Cosplay di Lucca Comics & Games.

La Cosplay Academy si pone come punto di riferimento nella divulgazione di tecniche ed esperienze nel mondo del cosplay italiano, avvalendosi di collaborazioni con cosplayer, truccatori e cosmaker professionisti (come Mogu Cosplay e Prizmatec), per trasmettere conoscenze ed esperienze a chiunque voglia avvicinarsi a questo fantastico mondo. Durante le giornate di Lucca Comics & Games, si susseguiranno brevi lezioni, in cui i nostri professori vi insegneranno tecniche e segreti imparati in anni di studio e lavoro, condividendo esperienze formative speciali e alla portata di tutti.

Il workshop, gratuito e aperto a tutti gli interessati, si svolgerà presso la Cappella Guinigi, nella sala multimediale nel Complesso di San Francesco, con il seguente orario:

- venerdì 28 ottobre dalle 10:30 alle 11:30

- sabato 29 ottobre dalle 13:30 alle 16:00

- domenica 30 ottobre dalle 13:30 alle 16:00

- lunedì 31 ottobre dalle 15:00 alle 16:00

- martedì 01 novembre dalle 15:00 alle 16:00

A breve verranno comunicati i docenti per ogni giornata formativa e sarà possibile scegliere se seguire tutto il percorso formativo o soltanto le lezioni preferite.

Anime Import e Cosplay Italia sono partner dell’iniziativa in oggetto.