Milano, settembre 2022 –Di recente, la nuova consapevolezza sulle tematiche ambientali ha innescato una crescente richiesta di prodotti di cancelleria green. Fautori di questo trend, soprattutto i consumatori più giovani, ai quali molte aziende hanno risposto con la formulazione di numerosi prodotti eco friendly per la scrittura.

Strumenti d’uso comune come penne e matite pensante per salvaguardare l’ambiente possono fare la differenza in ogni contesto, da quello lavorativo a quello scolastico.

Cosa distingue la cancelleria green?

Gli articoli di cancelleria eco friendly sono definiti tali poiché rispondono a tutta una serie di caratteristiche. Nascono ad esempio da fasi di produzione a ridotto consumo energetico o si avvalgono di materie prime con origine rinnovabile e sono progettati per avere un life cycle virtuoso e molto più lungo rispetto a quello dei loro omologhi non green.

Tra le soluzioni di cancelleria eco friendly più comuni ci sono le penne con inchiostro ricaricabile, dei prodotti che presentano un serbatoio sostituibile più e più volte per evitare che, a inchiostro esausto, le penne vengano destinate alla discarica. Inoltre, possono essere realizzate con materiali provenienti da plastica riciclata.

Come riconoscere i prodotti di cancelleria ecosostenibili?

Di fronte all'elevato numero di soluzioni di cancelleria eco friendly, spesso si fa fatica a distinguere gli articoli davvero sostenibili.

Per orientarsi al meglio sul mercato è possibile consultare guide e approfondimenti come quelli forniti da Lyreco, che all’interno del suo web magazine spiega come scegliere la cancelleria eco sostenibile facendo affidamento alle certificazioni di sostenibilità.

Si tratta di una serie di riconoscimenti che vengono conferiti a strumenti di scrittura come penne e matite in grado di soddisfare determinati requisiti. Tra le attestazioni di sostenibilità è possibile menzionare la NF Environnement, un’eco-etichetta di origine francese che certifica i prodotti per la scrittura a basso impatto sull'ambiente.

Il marchio viene rilasciato ad articoli realizzati con processi a basso consumo di risorse e minor impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita: una garanzia di qualità in più per tutti quei consumatori intenzionati a effettuare scelte più sostenibili.

Cancelleria ecosostenibile: penne e matite per la scuola e l'ufficio

Oggi esistono diverse tipologie di prodotti di cancelleria certificati. Lo scopo è quello di diffondere la cultura green non soltanto negli ambienti scolastici, ma anche sui luoghi di lavoro, negli ultimi anni spesso in prima linea nell'adozione di soluzioni a impatto zero.

È per questo che oggi è possibile adoperare penne ecosostenibili con cappuccio così come penne ecosostenibili a scatto, entrambe prive di PVC, ma soprattutto capaci di assicurare un tratto di scrittura impeccabile.

Per il settore corporate sono inoltre disponibili desk pen sostenibili, quelle particolari tipologie di penne da scrivania che presentano una base stabile da fissare sui ripiani e una catenina in acciaio per evitare che la penna venga smarrita.

Naturalmente tra i prodotti certificati compaiono anche le matite prodotte con materiale riciclato e le penne 4 in 1, che offrono tutta la praticità di una penna a quattro colori in un prodotto a impatto minimo sull'ambiente.

I vantaggi di scegliere penne e matite green

Scegliere prodotti di scrittura ecosostenibili comporta numerosi vantaggi per l’ambiente, perché questi strumenti permettono, tra le altre cose, di ridurre la produzione di plastica e la dispersione di sostanze dannose ma, allo stesso tempo, hanno anche un ritorno positivo sull’immagine e sulla credibilità di chi, sposando la causa ambientale, sceglie questi prodotti.

È per questa ragione che molte aziende produttrici hanno inaugurato l'era della cancelleria ecosostenibile: difatti, oggi esistono penne e matite perfette per ogni genere di esigenza ma caratterizzate da una filiera più virtuosa.

