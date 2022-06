PECHINO, 23 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Gli amanti dell'outdoor e del giardino troveranno tutto ciò che desiderano dal 19 al 21 giugno alla fiera Spoga+Gafa garden lifestyle di Colonia. Oltre a campeggio, barbecue e accessori sportivi, l'attenzione sarà rivolta agli utensili da giardinaggio. Quest'anno, gli aiuti intelligenti sono particolarmente importanti. Gli appassionati di giardinaggio beneficeranno di tecnologie come quella del "Navimow". Il robot intelligente per la falciatura del prato è stato sviluppato dalla nota azienda Segway. In vista del culmine della stagione di falciatura, la consegna dei tagliaerba ai primi utilizzatori è iniziata di recente in Belgio, Italia e Germania, seguita da altri 8 mercati, tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera. Durante la fiera, i visitatori potranno vedere come il tagliaerba, che non richiede un filo delimitatore, può determinare la sua posizione e l'area di lavoro grazie ai segnali satellitari, come funziona l'app di controllo associata e come il dispositivo seleziona un modello di falciatura efficiente nel Padiglione 6 presso lo stand di Segway (n. E041) e provarlo essi stessi.

Il tagliaerba intelligente è facile e intuitivo da controllare grazie all'app che lo accompagna. "L'interfaccia utente non è solo comoda per regolare le impostazioni di rete, creare una mappa di falciatura e programmi, ma allo stesso tempo è una tecnologia divertente. Il nostro obiettivo è fornire agli utenti soluzioni intelligenti e di risparmio di manodopera attraverso la robotica, non solo produrre lo strumento", ha dichiarato George Ren, Direttore generale di Segway BU. L'app ha anche vinto il riconoscimento internazionale iF Gold Award ad aprile. "Sulla base di questo premio e del forte inizio delle vendite in Germania, vediamo un grande potenziale per i tosaerba con base satellitare e un promettente futuro di Navimow nei mercati europei", aggiunge Ren.

"Mentre molti tosaerba robotizzati precedenti lavorano solo con un filo delimitatore, Navimow non ne ha bisogno per modellare l'area specificata," sottolinea Ren punta, e continua, "Al contrario, l'Exact Fusion Locating System (EFLS) aiuta a raggiungere la precisione di posizionamento a livello di centimetro." Presso lo stand di Segway, questo si vedrà chiaramente con moduli satellitari, in quanto la tecnologia riceve segnali satellitari GNSS (sistema globale di navigazione satellitare) e utilizza la cinetica in tempo reale per rilevare dove si trova Navimow con lo scarto di un centimetro.

Il dispositivo, disponibile in quattro modelli diversi, può essere visto "in azione" su un prato: i visitatori interessati avranno l'opportunità di controllare il tagliaerba tramite l'app che lo accompagna e sperimentare come disegnare un confine virtuale. "Sulla base di questi limiti preimpostati, Navimow calcola il percorso ottimale di falciatura per massimizzare l'efficienza del lavoro. Dopo ogni giro, il robot cambia leggermente la direzione di falciatura per evitare di danneggiare il prato con la falciatura ripetuta", afferma Ren.

Navimow è corredato da una vasta gamma di accessori. Questi includono un sensore a ultrasuoni, una recinzione temporanea, un kit di estensione antenna e cavi di estensione. Dal punto di vista tecnologico, il sensore a ultrasuoni è particolarmente entusiasmante: con il suo aiuto, Navimow può evitare al meglio gli ostacoli durante il lavoro. La recinzione temporanea, inoltre, protegge le aree che i clienti non desiderano che vengano falciate dal tagliaerba. "Ma non sono solo le apparecchiature a determinare se Navimow funziona al meglio", spiega Ren, e sottolinea "Consigliamo vivamente di rispondere a una lista di controllo che abbiamo sviluppato online con varie domande sulle condizioni del prato prima di prendere una decisione di acquisto." Infatti, sarà la forma dei prati e la presenza di alberi o muri alti a determinare se Navimow avrà prestazioni ottimali sui prati.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844214/Gafa31.jpg