(Medesano, giungo 2022) - Orzi Carrelli rinnova la sua offerta formativa e accelera sul ricorso al Piano Transizione 4.0 - Nuova Sabatini. Una doppia accelerazione a beneficio di lavoratori e imprese.

Medesano, giungo 2022 – Orzi Carrelli, leader nella fornitura di servizi connessi al settore della micrologistica, propone un interessante programma estivo rivolto alle categorie che da sempre le stanno più a cuore: lavoratori e imprese.

Ai lavoratori offre un inedito corso per meccatronico, completamente gratuito e finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, mette a disposizione, a prezzo d'occasione, corsi per l’abilitazione all’uso di muletti e piattaforma aeree – e relativo aggiornamento professionale.

Alle imprese, nello specifico quelle in procinto acquistare carrelli elevatori, offre invece supporto in vista del ricorso al combinato tra Piano di Transizione 4.0 e Nuova Sabatini. L’offerta di assistenza permette dunque di fruire di un’opportunità di risparmio importante prima che giunga al termine. Infatti, la finestra temporale sta per chiudersi, con le scadenze imposte dal legislatore sempre più vicine.

Tre novità che dimostrano la spiccata sensibilità di Orzi Carrelli verso le esigenze di chi lavora e di chi è alla ricerca di un impiego, e che meritano di essere approfondite una ad una.

Il corso per meccatronico di Orzi Carrelli

Il corso per meccatronico proposto da Orzi Carrelli è frutto di una soluzione formativa inedita. Nel dettaglio, si tratta di un percorso gratuito che promette l’assunzione a tempo indeterminato ai quattro studenti che otterranno il voto più alto all'esame finale.

Si tratta di una proposta che punta a impartire nozioni e a trasmettere un bagaglio di competenze a 360 gradi, dunque rivolta ai principianti che non possiedono ancora conoscenze relativamente all’ambito della meccatronica.

Le lezioni copriranno un arco temporale di 70 ore e si terranno nella sede centrale di Orzi Carrelli, a Medesano, in provincia di Parma.

I corsi di abilitazione e di aggiornamento di Orzi Carrelli

I corsi di abilitazione proposti da Orzi Carrelli sono riservati agli aspiranti carrellisti e ai futuri operatori delle piattaforme aeree. Si svolgeranno in due giornate, dedicate rispettivamente alla teoria e alla pratica, dalla durata complessiva di dodici ore.

I corsi di aggiornamento sono invece rivolti a chi è già in possesso delle abilitazioni ma si avvicina alla scadenza dei cinque anni imposta dal legislatore. Avranno luogo in un’unica giornata e dureranno in tutto quattro ore.

Sia i corsi di abilitazione che quelli di aggiornamento si terranno a Medesano e presso la frazione di Villa Bagno, a Reggio Emilia.

I vantaggi del Pianto di Transizione 4.0 e della Nuova Sabatini

Orzi Carrelli offre supporto alle imprese per ricorrere in contemporanea al Piano di Transizione 4.0 e alla Nuova Sabatine, che insieme consentono di risparmiare fino all’80% sull’acquisto dei carrelli elevatori nuovi.

Da un lato, il Piano di Transizione 4.0 permette di detrarre a stretto giro il 40% di quanto speso per l’acquisto di un bene strumentale. Dall’altro, la Nuova Sabatini permette di recuperare nell’arco di sei anni le somme spese per il medesimo motivo.

Usufruire di queste due leggi, dunque, permette di risparmiare cifre superiori rispetto all’acquisto dell’usato, e di disporre di un dispositivo nuovo, performante, afferente alle più recenti tecnologie.

Per approfondire e scoprire tutti i dettagli è possibile consultare il comunicato presente sul sito ufficiale di Orzi Carrelli, all’indirizzo https://www.orzicarrellielevatori.com/novita-luglio-2022/.

Sito web: https://www.orzicarrellielevatori.com/

Medesano (Parma)

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per Webenjoy