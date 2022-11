L'edizione limitata "City Royalty" è ispirata e progettata da Robin Arzón

ATLANTA, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Baby Jogger®, che fa parte del portafoglio globale di marchi Newell Brands, è entusiasta di condividere il nuovo restyling in edizione limitata del suo iconico passeggino da jogging Summit™ X3, progettato in collaborazione con Robin Arzón, leader mondiale del fitness e mamma. Baby Jogger e Robin condividono la mission di offrire ai genitori la possibilità di essere al meglio di loro stessi, superando i propri limiti senza fermarsi mai. In qualità di utilizzatrice entusiasta del Summit X3, Robin ha progettato l'esclusivo stile City Royalty con tessuti neri audaci e dettagli color oro ispirati alla sua città natale, New York.

"La regalità è il tema del mio Summit X3 in edizione limitata. "Chin Up, Crown On" (in italiano "Mento in alto, corona in testa") è il mio mantra come madre, dirigente, atleta e nella vita in generale. L'oro e il nero evocano la corona e la città che è il nostro regno, perché ritengo che non sia necessario sacrificare lo stile per la funzionalità", ha dichiarato Robin Arzón.

Costruito con solidi criteri di sicurezza per consentire alle famiglie di vivere insieme l'avventura, questo jogger eleva l'eleganza delle tradizionali attrezzature per neonati con una serie di finiture e tessuti chic ispirati alle attuali tendenze sia nel settore della moda sia in quello automobilistico. Il tocco di Robin al Summit X3 è riconoscibile nei rivestimenti e dettagli in ecopelle e nella stampa urbana goffrata sulla capotta, ispirata a New York e disegnata da un artista locale.

Il passeggino da jogging Summit X3 include anche altre caratteristiche di lusso, innovazioni e dettagli quali:



"Quando ho scelto un passeggino da jogging ho pensato a come usarlo con la mia famiglia. Il Summit X3 di Baby Jogger era il più raccomandato quando ero incinta ed è il passeggino da jogging che uso con mia figlia Athena. Ciò che lo distingue maggiormente è la capacità di offrire un percorso fluido e di gestire la varietà di terreni che affronto mentre attraverso marciapiedi, pozzanghere e la vita in città", ha dichiarato Robin.

L'edizione limitata City Royalty del Summit X3 è disponibile presso John Lewis nel Regno Unito, Babymarkt in Germania, http://babyjogger.eleven.it in Italia e Bobowózki, BabyHit, BabyLand, Mama i Ja e Xland in Polonia.

Per ulteriori dettagli sul passeggino da jogging Baby Jogger Summit X3 nell'edizione City Royalty, visita il sito web http://www.babyjogger.com e segui @babyjogger su Instagram e Facebook. Continua a seguire Robin Arzón nel suo viaggio su Instagram (@robinnyc).

Informazioni su Baby Jogger®

I prodotti Baby Jogger® sono realizzati per i genitori attivi che desiderano condividere le proprie avventure con i figli. Sin dalla creazione del primo passeggino da jogging nel 1984, Baby Jogger® ha diversificato i suoi prodotti realizzando attrezzature per bambini che alimentano ogni passione e stile di vita: passeggini per viaggi o avventure fuori strada, seggiolini leggeri per auto e seggioloni poco ingombranti per semplificare la vita in città. Baby Jogger® offre supporto a genitori e bambini che vivono una vita più completa, coltivando curiosità, intraprendendo nuove avventure e inseguendo i loro sogni. Baby Jogger® è di proprietà di Newell Brands, un'azienda leader a livello globale nel settore dei beni di consumo.

Informazioni su Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) è un'azienda leader a livello globale nel settore dei beni di consumo con uno straordinario portafoglio di marchi noti, tra cui Rubbermaid, FoodSaver, Calphalon, Sistema, Sharpie, Paper Mate, Dymo, EXPO, Elmer's, Yankee Candle, Graco, NUK, Rubbermaid Commercial Products, Spontex, Coleman, Campingaz, Oster, Sunbeam e Mr. Coffee. I marchi più amati e rispettosi dell'ambiente di Newell migliorano e allietano la vita dei consumatori a casa e all'esterno creando momenti di gioia, suscitando fiducia e tranquillità.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925694/BBJSummit.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1925695/BabyJoggerSummitxRobinArzonLifestyleRunCab.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1925696/BabyJoggerSummitxRobinArzonLifestyleMural__1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dalla-collaborazione-tra-baby-jogger-e-robin-arzon-nasce-il-nuovo-restyling-del-passeggino-da-jogging-summit-x3-301666475.html