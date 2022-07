(Adnkronos) - Milano, 12/07/2022 - L’acquisto delle gomme per la propria macchina è, per tanti automobilisti, una vera e propria sfida, in modo particolare se si tiene conto dell’aspetto economico. Se il budget che si ha a disposizione è contenuto e non soddisfa le esigenze e gli obiettivi di sicurezza che ci si propone di conseguire, può essere una buona idea fare riferimento a un ingrosso di pneumatici, magari usati. La peculiarità dei grossisti di gomme è quella di gestire e vendere volumi di merce importanti: non solo pneumatici per auto, ma anche gomme per i camper, per i suv, per i fuoristrada e per i furgoni.

Buone ragioni per scegliere un grossista

E’ indiscutibile che nella vendita gomme usate i prezzi che vengono applicati da un grossista sono nettamente inferiori a quelli che caratterizzano i canali al dettaglio. Anche per questa ragione, un numero sempre più elevato di persone ha deciso di non andare più dal gommista ad acquistare gli pneumatici, decidendo invece di optare per la Rete e per le tante soluzioni vantaggiose che vengono messe a disposizione dagli e-commerce. In effetti, da quando il commercio digitale ha fatto capolino e si è espanso sempre di più, in Italia si è registrato un trend in costante ascesa, che è stato amplificato dal periodo del lockdown.

Attenzione ai finti grossisti

Un fenomeno di questo tipo, però, ha pro e contro di cui è bene tenere conto con la massima attenzione. Per esempio, si sono affacciati sul mercato numerosi finti grossisti e rivenditori che in molti casi si limitano a rivendere in modalità dropshipping articoli che hanno importato da Paesi stranieri, applicando dei parametri di selezione certo non appropriati. Come dire: in vista del guadagno si fa finta di non badare alla qualità, e il risultato è che sul mercato vengono proposti pneumatici di seconda mano dalle prestazioni a dir poco discutibili. La filosofia che è stata scelta da Dani Gomme Usate è del tutto differente: si tratta di un grossista che vende online, e che però ha deciso di puntare tutto sulla sicurezza e sulla qualità, valori sui quali non si possono accettare compromessi e da cui non si può derogare.

Dani Gomme Usate: una garanzia di affidabilità

Chi decide di diventare cliente di Dani Gomme Usate ha l’opportunità di risparmiare molto denaro, grazie a un’offerta conveniente che proviene da una realtà presente da molti anni nel mercato delle gomme usate. Non stiamo parlando, infatti, di uno dei tanti e-commerce che sono stati aperti nel corso degli ultimi anni sulla scia di un eccesso di entusiasmo. Dani Gomme Usate è una realtà digommisti, oltre che di grossisti di pneumatici usati. Ciò vuol dire che è presente sul mercato da tanto tempo, prima ancora che la vendita gomme usate si trasformasse quasi in un fenomeno di massa. Il magazzino e l’officina di Dani Gomme Usate si trovano a Pieve Emanuele, a pochi chilometri da Milano. E’ possibile scegliere e acquistare le gomme usate sul sito danigommeusate.com, gli pneumatici verranno consegnati direttamente a casa, la spedizione è gratuita.

Uno staff di esperti

Dani Gomme Usate si propone come uno staff di esperti del settore che, giorno dopo giorno, sono impegnati a controllare tantissimi pneumatici, di tipologie e provenienze differenti. Un lavoro che viene svolto anche grazie al sostegno garantito da un ampio network di fornitori con cui sono state avviate partnership proficue. Non solo i gommisti che si occupano della gestione delle flotte aziendali, ma anche le concessionarie di auto: insomma, una rete completa in cui la professionalità viene sempre messa al primo posto.

Pneumatici garantiti e selezionati

Dani Gomme Usate vende unicamente pneumatici garantiti e selezionati. Si tratta di un approccio serio, visto che molte gomme di seconda mano sono usurate e quindi inservibili: sarebbe sbagliato metterle sul mercato. Al tempo stesso esistono pneumatici di seconda mano che, invece, si trovano in condizioni ottime e che quindi possono essere montati senza rischi. I principi su cui si basa il modus operandi di Dani Gomme Usate prevedono di puntare unicamente su pneumatici che non hanno perdite di aria, tagli o bolle, di brand noti e affermati e di prima scelta. Inoltre, tutte le gomme devono avere un battistrada con uno spessore non inferiore ai 5 millimetri. Ecco perché si tratta di pneumatici che si possono considerare garantiti, in quanto rispecchiano in tutto e per tutto le caratteristiche indicate nella scheda.

Scopri di più su DANI GOMME USATE

La storia del business di Dani Gomme Usate è cominciata intorno al 2010, un periodo in cui si poteva ritenere ancora agli albori il mercato degli e-commerce di gomme usate. Ebbene, fu in quel panorama che ha preso il via una realtà che, nel tempo, è cresciuta e si è affermata nel settore degli pneumatici di seconda mano, una nicchia in cui ancora oggi è specializzata. Le uniche gomme che vengono trattate sono quelle usate, reperite solo nel nostro Paese da fornitori affidabili.

Dati di Contatto

Via Nilde Iotti, 51

20090 Pieve Emanuele (MI)

+39.3394911259

https://www.danigommeusate.com/