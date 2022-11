MILANO, 5 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Davinci Motor, il nuovo produttore cinese di moto elettriche robotiche dalle alte prestazioni, farà il suo debutto europeo ad EICMA, l'evento mondiale di motociclette che si terrà quest'anno dall'8 al 13 di novembre a Milano.

Davinci Motor lancerà il futuristico DC100, la prima moto elettrica progettata per competere con le moto convenzionali da 1000 cc.

"EICMA è il palcoscenico perfetto per presentare ufficialmente il nostro marchio e prodotto al mercato europeo. Davinci Motor è una start-up che da oltre 7 anni lavora allo sviluppo di una nuova tecnologia e di un nuovo design, e non vediamo l'ora di mostrare al mondo cosa possono fare i nostri veicoli", ha affermato Rosanna Libia, Business Manager Internazionale di Davinci Motor.

Un Robot A Due Ruote, Nato Per Essere Unico

È evidente quando si osservano le sue specifiche tecniche. Progettato per raggiungere il perfetto equilibrio tra accelerazione, velocità e autonomia, il DC100 ha un'accelerazione di 0-100 km/h (0-60 mph) in circa 3 secondi, può raggiungere una velocità massima di 200 km/h (124 mph) ed ha un'autonomia di oltre 400 km (249 mi). Si può comodamente ricaricare presso stazioni di ricarica rapida DC, con una ricarica completa che richiede solo 30 minuti circa.

Inoltre, con il suo sistema di controllo robotico intelligente, il DC100 offre ai motociclisti il pieno controllo su una potenza di 100 kW (135 hp) fornita dal motore sincrono CA sviluppato da Davinci Motor e montato direttamente sulla ruota posteriore, oltre ad un'esperienza di guida più sicura grazie a funzioni avanzate come il controllo di trazione, CBS, e ABS, per citarne alcune.

Infine, il DC100 è dotato della nuova tecnologia di batteria cell-to-chassis che consente di ridurre il numero delle componenti, quindi aumentare lo spazio interno e ridurre il peso del veicolo. Una soluzione tecnica per aumentare direttamente la potenza mentre la tecnologia della batteria esistente rimane invariata.

Per annunciare il lancio del marchio e del DC100 ad EICMA, Davinci Motor terrà una conferenza stampa presentata da Rosanna Libiail giorno di apertura della fiera, alle 13:20 orario locale, presso il Padiglione 13, Stand Q70 di Fiera Milano.

"Siamo a conoscenza della cultura motociclistica in Europa e siamo entusiasti di poter farne parte", ha affermato Qi Wang, COO di Davinci Motor. "EICMA 2022 segna la prima apparizione del DC100 al di fuori della Cina e invitiamo tutti i partecipanti a visitare il nostro stand".

La Nostra Storia

Fondata nel 2013, Davinci Motor è un'azienda tecnologicamente innovativa impegnata nell'esplorazione della ricerca e dello sviluppo di veicoli robotici, caratterizzati da una perfetta combinazione di prestazioni e facilità d'uso. La missione di Davinci Motor è quella di creare un'esperienza di guida nuova, eccezionale e semplice per tutti gli utenti, e il DC100 è il prodotto giusto per raggiungere questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.davincimotor.com o tramite:

FB: Davinci MotorIG: davincimotor_LinkedIn: Davinci Motor

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938834/Picture.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/davinci-motor-debutta-con-il-dc100-nel-mercato-europeo-ad-eicma-2022-301669494.html