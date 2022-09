(Adnkronos) - Debora Inn indica con testimonianze dirette e interpretazioni il percorso d’amore che si può seguire per riscoprire il proprio scopo di vita.

Milano, 28 settembre 2022.Conoscere se stessi, liberarsi dalle paure e cambiare il destino della propria vita. Sono l’invito del primo libro, appena pubblicato, di Debora Inn dal titolo “Il segreto in te”. Il suo percorso da sensitiva è iniziato da bambina. Nata da una famiglia calabrese, la sua crescita è stata dettata da una cultura contadina basata sul rispetto della tradizione religiosa cattolica. Fino ai 5 anni la sua percezione era libera, poi ha subìto un’interruzione fino all’età di 33 anni. Negli ultimi 10 anni, però, ha avuto modo di ritrovare e approfondire il suo dono per condividerlo oggi con gli altri. La scelta di realizzare questo libro è stata dettata dall’esigenza di comunicare alle persone senza dover interagire personalmente con ognuna di loro. “Sono una sensitiva che opera tramite la scrittura su tematiche relative ai misteri dell’Umanità – spiega Debora Inn –. La mia base parte dalla spiritualità e dalla psicoterapia”

Nel suo libro “Il segreto in te”, alla fine di ogni capitolo, Debora Inn riporta alcuni messaggi ricevuti tramite la canalizzazione di questi messaggi. Il suo interesse è indicare semplicemente un percorso d’amore per aiutare le persone a riscoprire il proprio scopo di vita. “Ho iniziato a scrivere questo libro alla fine del 2019 - racconta Debora Inn - e l’ho concluso durante la settimana che precedeva l’inizio della pandemia da Covid-19. In questi due anni ho apportato modifiche e revisioni, prima di decidere per la sua pubblicazione. Ho cercato di elaborare i messaggi canalizzati negli anni e di esprimere il più possibile gli insegnamenti ricevuti nel corso della mia esistenza dalle Entità di Luce (così definisco gli “Angeli” per ampliare la visione su di essi e non legarli a nessuna religione). È difficile affermare di essere sensitive e non restare intrappolate, soprattutto in Italia, nel giudizio comune che le addita come millantatrici. Per questo motivo, dopo un breve periodo di supporto alle persone in difficoltà, senza trarne profitto, ho deciso di non definirmi pubblicamente nel ruolo di sensitiva. Questo libro è il mio tramite con chi ha bisogno di aiuto”.

Il libro “Il segreto in te” di Debora Inn si può acquistare online attraverso le principali piattaforme e-commerce. “Nei due anni di stesura del libro sono maturata anche io ed ho avuto modo di elaborare una mia personalità, scegliendo la strada più coerente con la mia etica e coscienza”, conclude Debora Inn.

• CONTATTI: Instagram @deborainnwriter