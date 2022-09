(Adnkronos) - La nuova offerta IBL Banca permette di ottenere fino al 2% sulle somme vincolate.

Roma, 12 settembre 2022 - Time Deposit IBL consente a nuovi e già clienti del conto ControCorrente di attivare vincoli sulle somme in giacenza e, scegliendo la scadenza di 36 mesi con cedola, di ottenere un rendimento annuo lordo del 2% con liquidazione trimestrale degli interessi.

L’offerta di IBL Banca include numerose scadenze temporali in modo da scegliere quella che meglio risponde alle proprie esigenze. Le somme possono essere vincolate sia online, anche tramite l’app IBL E-Bank Mobile, che nelle filiali IBL Banca e non sono previsti costi aggiuntivi di attivazione e di gestione.

Attivando i vincoli fino al 31 dicembre 2022, nel caso di cedola trimestrale, è previsto il rendimento annuo lordo pari a:

● 2,00% per somme vincolate per 36 mesi;

● 1,75% per somme vincolate per 24 mesi;

● 1,65% per somme vincolate per 18 mesi;

● 1,50% per somme vincolate per 12 mesi;

● 1,10% per somme vincolate per 6 mesi.

È disponibile anche il vincolo con liquidazione degli interessi alla scadenza, che garantisce un rendimento annuo lordo pari a:

● 1,75% per somme vincolate per 24 mesi;

● 1,65% per somme vincolate per 18 mesi;

● 1,50% per somme vincolate per 12 mesi;

● 1,10 % per somme vincolate per 6 mesi;

● 0,85% per somme vincolate per 3 mesi.

Time Deposit IBL è un servizio aggiuntivo che consente di vincolare parte o tutta la liquidità presente sul conto per un periodo di tempo prestabilito. Gli interessi maturati nell’arco temporale vengono calcolati sulla base di uno specifico tasso e liquidati sul conto corrente di IBL Banca collegato. ControCorrente, il conto corrente evoluto di IBL Banca, offre interessi anche sulle somme non vincolate. Attivando i vincoli è possibile avere una remunerazione più elevata.

