HUZHOU, Cina, 9 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Informazioni di China Top Brands:

Esiste un luogo sulla Terra dove godere di una vista panoramica su montagne e laghi, beneficiando al tempo stesso di servizi digitali di tipo "rich" estremamente comodi?

Visitate la contea di Deqing, città di Huzhou, nella provincia costiera sudorientale della Cina dello Zhejiang. Perché c'è un posto che sia il New York Times che la CNN pensano valga la pena visitare: la Mogan Mountain.

Con le sue montagne dal profilo ondulato e i meravigliosi paesaggi, Mogan Mountain è conosciuta come l'equivalente degli "Hamptons" nella Cina orientale.

Ma non bisogna fermarsi alla sola Mogan Mountain: c'è anche molto altro da scoprire nella contea di Deqing. Con oltre la metà della sua superficie coperta da montagne e acque, Deqing punta a trasformarsi in una moderna città giardino di respiro internazionale e diventare la Zermatt cinese, località alpina svizzera di fama mondiale.

Il paesaggio naturale ha dotato la contea di Deqing di vantaggi unici per lo sviluppo del turismo ecologico, collocando questa piccola contea all'avanguardia quando si parla di sviluppo verde della Cina. Circa il 45% del territorio della contea di Deqing è coperto da foreste, offrendo così un clima fresco.

L'approccio verde della contea di Deqing risiede non solo nel paesaggio, ma anche nello sviluppo industriale. Con l'aiuto della notevole esperienza accumulata nel settore della tecnologia digitale nella provincia dello Zhejiang, culla di Alibaba e di altri giganti di Internet, Deqing sta assumendo un ruolo guida nello sviluppo con aziende urbane a basse emissioni di carbonio, allineandosi all'impegno della nazione nei confronti degli obiettivi di raggiungimento di picco del carbonio (carbon peak) e carbon neutrality.

Nel 2021, Deqing ha pubblicato il piano per l'attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2021-2025), un primo piano globale a livello di contea. Il concetto di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio passa attraverso il moderno sviluppo industriale di Deqing. La contea ha introdotto un sistema di valutazione della fabbrica verde, accelerando lo smantellamento di strutture produttive obsolete e realizzando una catena industriale verde di altissimo livello.

In termini di governance rurale, la tecnologia di digitalizzazione territoriale basata sulle informazioni geografiche (GI) ha potenziato la trasformazione verde di Deqing. Deqing integra la tecnologia GI con altre tecnologie per sviluppare nuovi formati, prodotti e servizi. Nella Deqing rurale sono andate affermandosi piattaforme di gestione digitale, tra cui campagna smart, assistenza smart agli anziani e aziende smart.

Il concetto di sviluppo verde di Deqing non mira solo a natura, industria e governance, ma va anche oltre i confini. Il Mogan Mountain International Tourism Resort è stato premiato come resort turistico nazionale, attirando molti B&B gestiti da stranieri; Deqing ha organizzato la prima Conferenza mondiale per l'informazione geografica delle Nazioni Unite; le due pratiche di governance digitale del paese sono state riconosciute dall'ONU.

La contea di Deqing è tutto questo: un luogo per lo sviluppo sostenibile in cui natura e scienza e tecnologia coesistono e si fondono, praticando lo sviluppo green a 360°, sino a diventare una città giardino internazionale, con paesaggi moderni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812275/AnaerialviewNakedCastleMoganMountainDeqingCounty_Huzhou.jpg