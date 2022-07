(Roma, 14 luglio 2022) - Roma, 14 luglio 2022 - Mobili di design e arredi curati con punti luce e quadri sistemati ad hoc. Che si tratti di un virtual tour o di un’esperienza fisica, entrare nei Digital Store Veradea trasmette la piacevole sensazione di trovarsi in una zona notte confortevole e accogliente. Un posto dove la qualità del sonno è l’obiettivo primario, in quanto fondamentale per la salute e il benessere psico-fisico della persona.

I disturbi del sonno sono diventati un problema piuttosto comune. A soffrirne sono già 12 milioni di italiani, anche a causa della pandemia che ha avuto un impatto negativo sul riposo: secondo i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, prima dell’emergenza Covid un italiano su tre dormiva poco e male, ma oggi il 46% dorme meno durante la notte rispetto al passato a causa dello stress (dati World Sleep Study 2021).

Veradea, con un management con oltre 30 anni di esperienza nel settore, opera quotidianamente con professionalità e competenza, impegnandosi per offrire ai clienti prodotti eccellenti realizzati in Italia, puntando sul sottovuoto per garantire spedizioni a basso impatto ambientale.

Da sempre orientata al digitale tramite il suo ecommerce, Veradea ha introdotto una nuova modalità d’acquisto attraverso i Digital Store per rispondere alle esigenze di chi, prima di effettuare l’acquisto, vuole informarsi, vedere e provare fisicamente il tipo di materasso più adatto alle proprie necessità, come se fosse a casa propria. Lo store manager si trasforma in un vero e proprio consulente che risponde ad ogni tipo di esigenza, da quelle legate ai benefici ortopedici del materasso fino a quelle di arredo e spazio.

“Concepiti con un format di negozi “intelligenti”, i Digital Store Veradea portano il concetto di digitale direttamente nel punto vendita, trasformando l’acquisto in un’esperienza di valore per tutti i clienti, dai più tecnologici a quelli meno abituati agli acquisti online - spiega Daniela Di Cerbo, CMO di Veradea. L’ordine in store viene finalizzato sul sito web e il materasso, realizzato just in time per quel cliente, parte direttamente dalla fabbrica e arriva in consegna già nelle prime 48 ore, a seconda del modello. Gli Store Veradea si integrano perfettamente alla strategia digitale dell’azienda, instaurando una sinergia ancora più forte tra il brand, il prodotto e le persone”.

Ai primi store aperti a Roma faranno presto seguito altre aperture nelle principali città italiane, ma, qualora non fosse possibile recarsi fisicamente nello store, Veradea offre la possibilità di prenotare direttamente dal sito veradea-materasso.com un virtual tour immersivo per entrare in negozio interagendo con l’esperto, a disposizione per qualsiasi domanda, che accompagna il cliente nello store, come se si fosse in presenza.

L’azienda italiana si contraddistingue per la sua collezione di materassi Made in Italy, caratterizzati dalla produzione artigianale per la qualità delle materie prime utilizzate oltre che per i vari modelli, tra cui i nuovi Giusto, Memory Gel e Memory Gel TOP, Ibrido e Ibrido TOP, indicati anche per bambini, anziani e coppie con pesi diversi.

Tutti i prodotti Veradea sono Dispositivi Medici di Classe 1, antibatterici, antiallergici e provvisti di certificazione OEKO TEX®.

