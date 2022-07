(Andria, 18/07/2022) - L’agenzia di Andria propone soluzioni innovative aggiungendo alla distribuzione di materiale pubblicitario e servizi di cartellonistica gli innovativi servizi web.

Andria, 18/07/2022 - Oggi dare visibilità a un brand e fargli acquisire buona reputazione per corroborare l’identità e incrementarne le vendite è il compito primario di un’agenzia che si occupi di promozione e pubblicità. Per un’impresa o un’attività commerciale è davvero facile perdersi nel dedalo di un settore così ampio e variegato.

«Per un’azienda che desidera una campagna marketing in sinergia con i propri valori la soluzione è quella di rivolgersi a un unico referente: questo è un aspetto che spesso viene sottovalutato dalle imprese ma si rivela sempre strategico per una comunicazione efficace e soprattutto personalizzata», esordisce Luciana Del Giudice che, con il padre Francesco e la sorella Giuliana gestisce DLG Pubblicità e Servizi, agenzia leader nel campo del marketing e della comunicazione per piccole, medie e grandi imprese, con sede ad Andria (BT) e operante su tutto il territorio pugliese e nazionale. Nel settore dal 2008, l’attività è in costante crescita tanto che negli ultimi anni i servizi per le aziende sono stati ampliati per rispondere alle necessità di una moderna comunicazione integrata anche via web.

«Affidarsi a più fornitori con l’idea di risparmiare o perché non si conosce bene il settore è un errore che vedo spesso fare da molte imprese e attività commerciali – continua Del Giudice –. La comunicazione è fatta da tanti elementi, tutti in sinergia con i valori dell’azienda, quindi consiglio sempre di rivolgersi a un’agenzia che si occupi di ogni aspetto del marketing, dalla distribuzione di materiale cartaceo alla presenza sul web. Ad esempio, noi di DLG da subito ci siamo caratterizzati come agenzia che prende in carico l’intera immagine del cliente: il nostro core business è la distribuzione di volantini, brochure, cataloghi o lettere cartacee per la pubblicità in tutta la Puglia, sia door to door sia hand to hand. Tuttavia, nel tempo abbiamo sentito l’esigenza di espandere il nostro raggio d’azione nell’intera Penisola offrendo alle aziende anche servizi extra: oggi, grazie alla professionalità di un team rodato, ci occupiamo anche di cartellonistica, affissioni e camion vela per dare una più ampia visibilità al brand. Inoltre realizziamo gadget aziendali, insegne e vetrofanie per negozi e automezzi aziendali, oltre ad espositori da collocare nei centri commerciali».

DLG è dotata di un ampio deposito di logistica per il ritiro e il deposito del materiale già stampato e pronto per essere distribuito e nel contempo offre una consulenza alle aziende occupandosi di ideare la grafica e realizzare la stampa del materiale richiesto. La puntualità delle consegne, la velocità di consegna del materiale promozionale e il saper offrire tutte le soluzioni sono garanzia di serietà e affidabilità. Infine, per chi ha bisogno di servizi aggiuntivi, più in linea con il mondo web e il business online, DLG non si presenta impreparata: «Con una prestigiosa web agency come PagineSì realizziamo anche servizi web, siti internet, campagne

social… quando arrivano richieste che non riguardano solo il volantino e si desidera una presenza più massiccia ed efficace in rete, possiamo offrire un servizio a 360 gradi per una comunicazione integrata che porti risultati tangibili e duraturi».

