(Adnkronos) - Per avere un bel sorriso è importante mantenere i denti bianchi e luminosi. Il professionista di igiene dentale può consigliare il percorso estetico più adatto e sempre non aggressivo.

Cagliari, 9 giugno 2022. Una dentatura luminosa e un sorriso disinvolto sono un biglietto da visita per chi ci troviamo di fronte nella quotidianità. Migliora il nostro benessere e anche l’autostima, perché contribuisce a dare un’impressione positiva di se stessi. L’estetica dentale oggi propone diverse soluzioni per dare naturalezza al sorriso con materiali sicuri e tecnologie innovative. Il trattamento mirato per donare lucentezza è lo sbiancamento dei denti, che interviene sull’usura dello smalto in modo veloce, non aggressivo e alla portata di tutti. Già dai 18 anni è consigliata la cura del proprio sorriso. “Ci tengo a sfatare la credenza che lo sbiancamento dei denti sia un trattamento di lusso riservato ad una ristretta nicchia di persone - sottolinea la dott.ssa Stefania Palmas, specialista nell’estetica della cavo orale - È un percorso con un senso logico che si fa insieme al paziente per raggiungere un obiettivo preciso e si può scegliere tra varie tipologie accessibili a tutti. Non è quindi solo uno sfizio estetico, ma piuttosto un intervento di salute”.

La responsabile del Centro Salute Orale di Cagliari consiglia tre percorsi estetici del sorriso, in base alle proprie esigenze ed aspettative. “Il primo è il percorso illuminante - spiega la dott.ssa Palmas –, detto anche sbiancamento flash, perché ha la durata massima di 30 minuti in poltrona e un costo sicuramente contenuto. Si può fare subito dopo la seduta di igiene senza dover aspettare un appuntamento successivo. Viene effettuato con materiale delicato ed è utilizzabile su tutti i pazienti, anche su chi soffre di sensibilità dentaria, ha recessione al colletto o con parodontite. Personalmente propongo il percorso illuminante ai pazienti che desiderano un’anteprima del risultato, per poi valutare gli altri percorsi con livelli più avanzati”.

La seconda proposta è il percorso classico, in cui cambia la tipologia del materiale sbiancante e il costo è leggermente superiore, perché implica l’ausilio di protezioni per le gengive dell’arcata superiore e inferiore. “Il paziente - precisa la dott.ssa Palmas - ha bisogno di un tempo maggiore in poltrona, circa un’ora e mezza. Questo sbiancamento non può essere eseguito su tutti i pazienti e in particolare non è adatto a chi soffre di sensibilità ai denti, perché il materiale usato può aumentarla. Il risultato finale dipende sempre dalla reattività dello smalto, non possiamo considerarlo con certezza migliore dell’illuminante”.

Il terzo percorso, infine, è una combinazione dell’intervento in studio insieme al trattamento domiciliare e agisce su un problema più complesso di una seduta ordinaria di estetica dentale. Si inizia dalla consulenza con l’igienista per individuare la cromia dei denti, si applica il gel sbiancante in studio e si realizza l’impronta dentale per costruire la mascherina su misura che il paziente applicherà a casa per almeno 20 giorni e per un numero di ore stabilite. “È un percorso ‘terapeutico’ adatto ai pazienti che non riuscirebbero a raggiungere risultati ottimali con una sola seduta di sbiancamento, che sia illuminante o classico - consiglia la dott.ssa Palmas -. Il miglioramento dello stato clinico viene controllato in studio ogni 5-7 giorni, per valutare o meno la prosecuzione del trattamento, intervenendo, se necessario, con prodotti di ausilio. Il paziente non deve essere mai lasciato in autonomia, ma seguito costantemente. Il costo è sicuramente più importante. Ci tengo a precisare, però, che non per questo c’è un risultato di perfezione garantito. Nello sbiancamento influisce molto la recettività dello smalto nei confronti del materiale utilizzato”.

Per ottenere un buon risultato nello sbiancamento dei denti è consigliabile rivolgersi ad uno specialista che possa offrire qualità e sicurezza, tanto nelle procedure quanto nei materiali, e consigliare la tecnica migliore dopo la valutazione della cromia dei denti. La dott.ssa Stefania Palmas, con anni di esperienza e specializzazioni nel campo dell’igiene dentale, ha fatto del suo Centro di Salute Orale un punto di riferimento per Cagliari e tutto il territorio.

