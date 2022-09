(Adnkronos) - Susegana, 1 settembre 2022. È con la propria e autentica idea di un futuro, che aziende come Doubleice riescono a cambiare il mercato, ma soprattutto il modo per cui scegliamo e in cui viviamo un prodotto.

Sicuro della propria esperienza e del saper fare proveniente dagli anni ’80, agli inizi del 2000 il primo team al femminile dell’allora futuro brand sente l’esigenza di realizzare qualcosa di diverso.

In un mondo che cambia, che si muove e che vive in un modo nuovo la diversità, Doubleice comincia a pensare a soluzioni per la vista che celebrino l’identità e il gusto di ciascuno.

Al concetto democratico di offrire un occhiale da lettura accessibile a tutte le persone, il team guidato dall’architetto Raffaella Lizambri ridisegna il concetto di lusso, per trasformarlo nella possibilità di poter cambiare, di scegliere tutti i colori del mondo e, soprattutto, non rinunciare mai alla qualità.

È così che nascono i primi occhiali da lettura colorati in Italia. È il 2005, sono accattivanti e si differenziano dal grigiore dello standard proposto in farmacia. Questa unicità di poter scegliere e cambiare, completa perciò il posizionamento del brand nel mercato delle farmacie.

Compaiono così linee e modelli alla moda, ciascuno declinato in tanti colori. E questa grande offerta cromatica, si conferma come la novità nel mercato dell’occhiale premontato.

Nel frattempo, l’occhiale da lettura diventa un accessorio alla moda, da abbinare alla cravatta, al calzino, come alla borsa. La presbiopia, nel frattempo, da difetto e da sintomo di un’età che avanza, diventa un’occasione unica per celebrare il proprio gusto e la propria unicità.

Una promessa di qualità

Il lusso democratico con cui ancora oggi le linee Doubleice vengono pensate, realizzate e distribuite è un elemento imprescindibile di quell’importante promessa che fin dall’inizio il brand ha deciso di fare: la qualità.

Così, il valore di Doubleice è anche nello sviluppo e nella ricerca, oltre che nel design. Gli occhiali sono infatti un prodotto a contatto con la pelle, quella del volto in particolare che è più delicata, e riguardano anche la protezione degli occhi con lenti e filtri adeguati. Tutte ragioni per cui Doubleice offre da sempre un prodotto serio, sicuro e affidabile. Il prezzo è adeguato e il lusso democratico non si separa mai dalla qualità.

Un’idea di futuro: DoubleStyle, DoubleCare, internazionalizzazione e packaging sostenibile

Dopo un primo decennio di successi e conferme della propria innovazione, nel 2016 Doubleice ha cominciato a lavorare per il futuro della propria collezione. Così, sono state introdotte due nuove linee, autentiche e complementari, capaci di soddisfare ogni esigenza della clientela: DoubleStyle e DoubleCare.

Con lo statement ‘Today I want a…’, DoubleStyle propone un colore in continua trasformazione che diventa il protagonista, insieme a chi lo sceglierà, del viaggio verso un domani. Linee futuristiche si contaminano da ispirazioni autentiche del passato, per restituire occhiali dallo stile eccentrico e audace, ideali per concept store e ottiche.

DoubleCare, invece, si prende cura della missione profonda del marchio: permettere alle persone di vedere bene e vedersi bene. Perciò nel mercato delle farmacie, oltre agli occhiali da vista, DoubleCare propone nuove soluzioni con occhiali da sole, per adulti e bambini, disponibili anche con lenti graduate. Con il messaggio ‘Color is’, questa linea esplode le potenzialità del colore, proponendo un originale comfort visivo.

Parlando di futuro, invece, Doubleice sta lavorando sempre di più verso l’internazionalizzazione del brand, che si affiancherebbe ai mercati di Francia, Austria, Svizzera e Germania.

Poi, anche la sostenibilità legata al prodotto e al packaging è una prerogativa per il futuro del marchio. Per DoubleStyle, per esempio, la custodia è in carta riciclabile, e c’è una ricerca di un prodotto bio-based per le nuove collezioni, mentre prosegue il rinnovamento del packaging in ottica sostenibile.

Un’originale e decisamente colorata idea di futuro è perciò sempre stata l’ispirazione del brand, per generare innovazione nell’occhiale premontato. E se ieri il desiderio era quello di creare un concept di lusso democratico, offrendo scelta e comfort visivo, oggi si aggiunge la ricerca di un respiro internazionale e di un design più attento all’ambiente.

Doubleice S.p.a.

Via dei Colli 108, Susegana

doubleice.com