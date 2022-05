(Milano, 23 Maggio 2022) - Milano, 23 Maggio 2022 - È già la terza catena di farmacie in Europa, presente in sei paesi con almeno duemilatrecento punti vendita fisici e diciassettemila collaboratori, ma l’obiettivo di Dr. Max sembra essere continuare a crescere e per farlo ha adottato, almeno in Italia, una strategia che è l’aggettivo multicanale a descrivere meglio.

È Dr Max farmacia online autorizzata innanzitutto, infatti, e vende tramite e-commerce cioè farmaci da banco, medicinali di automedicazione, integratori e dietetici, prodotti omeopatici e veterinari ma anche solari, cosmetici, prodotti per l’igiene, la bellezza, la puericultura. Lo fa sfruttando l’onda del successo dell’ePharma: solo in Italia, secondo gli ultimi dati disponibili e riferiti al 2021, almeno diciotto milioni di persone comprano online prodotti farmaceutici e un terzo di questo lo fa abitualmente e avendo smesso di recarsi di persona presso le farmacie del territorio – il che incide non poco, e lo si vedrà più avanti, su come le farmacie online dovrebbero cominciare a pensare se stesse. Le categorie di prodotti più acquistati nelle farmacie online sono ancora farmaci generici, prodotti per la medicazione e creme e pomate per la pelle e i muscoli e tra le ragioni che spingono i pazienti ad acquistare online c’è un più vasto assortimento, la comodità di ricevere il proprio ordine direttamente a casa e in tempi ormai molto brevi (in 24/48 ore).

Online e non solo: Dr. Max è il farmacista di fiducia ideale

Certo, quello di cui la maggior parte delle farmacie online mancano ancora è la facilità con cui nel punto vendita fisico si stabilisce una relazione di fiducia tra paziente e farmacista, con il secondo che quasi sempre diventa per i primi un vero e proprio consigliere. Dr. Max ha provato a trasferire anche all’online l’esperienza maturata in questo senso nelle farmacie fisiche della catena e, nel restyling dell’e-shop, ha puntato tutto su un servizio clienti efficiente nel fornire a chi compra online su Dr. Max ogni tipo di consiglio e suggerimento, anche eventualmente via messaggistica istantanea, oltre che naturalmente via e-mail e tramite numero verde. “Ti capisce, ti consiglia, ti conviene” è non a caso lo slogan scelto per gli spot e la campagna digitale dedicati al rinnovato e-shop di Dr. Max e, più in generale, a rappresentare quella che è da sempre la proposta di valore dell’azienda.

Dr. Max è esattamente come il farmacista di fiducia sempre pronto a dare ai propri pazienti i suggerimenti migliori per la loro salute e a stare loro vicino. Più vicino di quanto si è abituati a pensare, considerato che basta un click per raggiungere Dr. Max con il suo sconfinato catalogo di prodotti per il benessere a trecentosessanta gradi e con i suoi servizi dedicati a chi compra online. E vicini, soprattutto, anche nell’accezione più fisica del termine: nonostante la vocazione digitale, infatti, Dr. Max non ha smesso di presidiare il territorio. Lo fa in Italia con le trentacinque farmacie della catena distribuite in otto diverse regioni a coprire il grosso del territorio nazionale e soprattutto, a proposito di multicanalità, mirando a espandersi entro la fine del 2022 non solo online ma anche fisicamente con l’apertura di cento nuove farmacie.

