BERLINO, 2 settembre 2022 /PRNewswire/-- EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, ha lanciato oggi DELTA 2, una nuova versione della rivoluzionaria power station portatile DELTA. Con una velocità di ricarica eccezionale, sette volte più veloce della media del settore, fino a 3 kWh di capacità espandibile, un ciclo di vita del prodotto fino a dieci anni e molte altre caratteristiche, DELTA 2 è un prodotto indispensabile per ogni famiglia.

Una potente uscita CA da 1.800 W fa di DELTA 2 una soluzione di backup ideale in tempi di costi energetici in costante aumento e di crescente incertezza dell'approvvigionamento energetico. La power station portatile DELTA 2 è molto più di una semplice batteria. Ricaricabile all'80% in soli 50 minuti, dotata di funzione di ricarica in 3 ore tramite pannelli solari portatili e in grado di alimentare il 90% degli elettrodomestici, DELTA 2 fa sentire gli utenti a casa quando campeggiano all'aperto o vivono in ambienti non collegati alla rete elettrica come camper e chalet.

"Sulla scia del successo ottenuto dalla nostra power station portatile originale DELTA, DELTA 2 dimostra l'impegno di EcoFlow volto a perfezionare le nostre tecnologie esistenti", ha dichiarato Bruce Wang, CEO di EcoFlow. "Velocità di ricarica sette volte superiore alla media del settore, capacità espandibile fino a 3 kWh e un'ottima potenza in uscita fanno di DELTA 2 un dispositivo attuale, indispensabile per tutte le famiglie. Utilizzato a casa, all'aperto o in viaggio, DELTA 2 rappresenta un nuovo prodotto di riferimento tra le soluzioni di alimentazione ecocompatibili".

Capacità espandibile in un ecosistema di ampia portata

Oltre a vantare un'ampia capacità da 1.024 Wh, EcoFlow DELTA 2 è dotato anche di un design espandibile in grado di migliorare le prestazioni. DELTA 2 può inoltre essere combinato con una batteria aggiuntiva DELTA 2 o DELTA Max per fornire una straordinaria energia pari a 2.048 Wh o 3.040 Wh. Il lungo tempo di utilizzo offre agli utenti un'opzione flessibile per l'energia on-demand, sia per uso quotidiano che come alimentazione di emergenza.

Oltre alla sua compatibilità con batterie extra, DELTA 2 è compatibile anche con i prodotti esistenti di produzione, stoccaggio e utilizzo di energia di EcoFlow. L'ecosistema EcoFlow, che comprende pannelli solari portatili, condizionatori d'aria portatili Wave, generatori intelligenti e molti altri prodotti e accessori, si integra perfettamente con DELTA 2 per liberare gli utenti dalle restrizioni delle reti elettriche fisse.

Le migliori velocità di ricarica della categoria

La rivoluzionaria tecnologia X-Stream di DELTA 2 consente un nuovo e imbattibile standard di ricarica rapida. DELTA 2 può infatti essere ricaricato da 0 all'80% in soli 50 minuti e raggiungere una carica completa in appena 80 minuti. Sette volte più rapida della media del settore, la straordinaria velocità di ricarica di DELTA 2 offre flessibilità per qualsiasi situazione, dalle emergenze improvvise alle vacanze in campeggio dell'ultimo minuto.

Passa all'energia pulita con i generatori solari DELTA 2

Ideale per avventure all'aperto, DELTA 2 può essere ricaricato anche utilizzando pannelli solari portatili EcoFlow. Supportando un ingresso solare massimo di 500 W, DELTA 2 può essere ricaricato completamente in 3-6 ore con due pannelli solari portatili da 220 W o un solo pannello da 400 W, fornendo un'alimentazione sostenibile all'aperto o in ambienti non collegati alla rete elettrica.

Alimentazione sicura per il 90% degli elettrodomestici

La potente uscita CA da 1.800 W di DELTA 2 consente di far funzionare il 90% di tutti gli elettrodomestici, tra cui radiatori, asciugacapelli, macchine da caffè e griglie elettriche. Utilizzate come alimentazione di riserva o per disporre di energia all'aperto, le 13 uscite di DELTA 2 offrono un nuovo livello di libertà energetica, alimentando contemporaneamente tutto, da frigoriferi e telefoni a lavatrici e droni. Per elettrodomestici ad alta potenza, DELTA 2 garantisce agli utenti la massima tranquillità grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, che previene il sovraccarico per questo tipo di elettrodomestici fino a 2.400 W.

Leader del settore in fatto di ciclo di vita

Utilizzando le stesse batterie LFP di alta qualità impiegate nei veicoli Tesla, DELTA 2 vanta una durata 6 volte superiore alla media del settore di 500 cicli. Di conseguenza, con potenziali 3.000 cicli nel corso della sua vita utile, gli utenti possono soddisfare le loro esigenze energetiche con DELTA 2 fino a dieci anni.

Con il sistema di protezione avanzato BMS (Battery Management System) che monitora le prestazioni per garantire che l'energia venga erogata in tutta sicurezza, e una garanzia esclusiva di cinque anni, DELTA 2 offre una sicurezza energetica di lunga durata, a differenza di qualsiasi altra power station portatile presente sul mercato.

Disponibilità

EcoFlow DELTA 2 sarà in vendita al prezzo di 1.199 EUR (1.099 GBP) e potrà essere ordinato sui siti web di EcoFlow a partire dal 16 settembre.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow garantisce la tranquillità dei clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando batterie rinnovabili più silenziose, leggere e durevoli. I prodotti EcoFlow sono ora disponibili in tutti i Paesi e le regioni d'Europa, supportati da una rete di oltre 400 rivenditori locali.

