NEW YORK, 20 settembre 2022 /PRNewswire/- - Education Cannot Wait (ECW) ha lanciato un appello ai leader mondiali affinché forniscano un finanziamento urgente da 1,5 miliardi di dollari per sostenere il Fondo globale delle Nazioni Unite per l'istruzione nelle situazioni di emergenza e i suoi partner strategici per raggiungere 20 milioni di bambini colpiti dalla crisi nei prossimi quattro anni.

La nuova Proposta di investimento e il Piano strategico 2023-2026 dell'ECW hanno messo in luce una nuova e audace ambizione del rivoluzionario fondo globale delle Nazioni Unite, che ha mobilitato oltre 1 miliardo di dollari e ha sostenuto direttamente quasi 7 milioni di bambini sin dalla sua costituzione nel 2016, a cui si aggiungono 31,2 milioni di bambini raggiunti dagli aiuti relativi al COVID-19.

Una recente analisi dell'ECW indica che ben 222 milioni di ragazze e ragazzi colpiti dalla crisi hanno bisogno di un sostegno didattico urgente. Oltre 78 milioni di questi bambini hanno completamente abbandonato la scuola, e circa 120 milioni privi delle competenze minime in lettura o in matematica.

Leader mondiali, donatori e altri sostenitori a livello globale si uniscono alla campagna globale #222MillionDreams dell'ECW, che condurrà alla Conferenza di alto livello sul finanziamento del Fondo, prevista a Ginevra nel febbraio 2023.

"Nonostante la sua importanza vitale, l'istruzione in situazioni di emergenza rimane cronicamente sottofinanziata mentre le esigenze sono in crescita", ha dichiarato Ignazio Cassis, Presidente della Confederazione svizzera, a sostegno della campagna #222MillionDreams.

Con la guerra in Ucraina, l'incremento del numero di sfollati, lo spettro della carestia in tutto il Sahel e l'Africa orientale e altre crisi, gli appelli per il finanziamento dell'istruzione nelle situazioni di emergenza hanno raggiunto i 2,9 miliardi di dollari nel 2021, in aumento rispetto agli 1,4 miliardi di dollari dell'anno precedente, secondo l'analisi del Report annuale sui risultati dell'ECW.

"La nostra proposta di investimento è una proposta per l'umanità. È il nostro appello collettivo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i diritti umani universali", ha dichiarato Yasmine Sherif, Direttore dell'ECW.

La Proposta di investimento dell'ECW delinea una proposta di valore "per creare un mondo in cui tutti i bambini e gli adolescenti colpiti dalle crisi possano imparare gratuitamente, in sicurezza e senza paura", includendo importanti dettagli sulle iniziative del fondo per affrontare la crisi climatica, coinvolgere il settore privato, garantire la parità di genere, catalizzare il sostegno politico e potenziare interventi flessibili e ad alto impatto per raggiungere i più svantaggiati.

"Investire nell'istruzione significa investire in pace, stabilità e prosperità. In effetti, l'istruzione è il nostro investimento nel futuro", ha dichiarato Alicia Herbert, Presidente del Comitato esecutivo dell'ECW.

Chi vuol fare la differenza può chiedere ai leader di agire, utilizzando l'hashtag #222MillionDreams ed effettuando donazioni individuali all'ECW.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900179/EducationCannotWait.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/EducationCannotWait_Logo.jpg