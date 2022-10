(Adnkronos) - Configurazioni su misura per porte box, le soluzioni ideali nella scelta dei serramenti motorizzati per i garage di casa

Roma, 4 ottobre 2022. “Scegliere la giusta porta automatica per il box di casa è una decisione che implica una valutazione attenta e dettagliata che deve tener conto di diversi fattori: misure del garage e dello spazio esterno disponibile, movimentazione desiderata per l’apertura della porta, comfort di utilizzo e sicurezza da tentativi di effrazione”, spiega Luciano Pallante, titolate dell’azienda EffeRoma. “Il nostro servizio di consulenza con sopralluogo è gratuito e ci consente di pensare alla porta da garage come ad un abito su misura per ogni contesto abitativo. Per questo le nostre soluzioni si basano su una visione di insieme dello spazio architettonico che tiene conto anche dell’armonia estetica, grazie a finiture, colorazioni e materiali che rispecchino lo stile della struttura ospitante, valorizzandola e garantendo, al contempo, un buon isolamento termico dall'esterno. Fare la scelta giusta evita sempre di perdere tempo e denaro in manutenzioni inutili”.

Dal 1982 EffeRoma progetta e costruisce soluzioni di accesso nella capitale, garantendo alti standard qualitativi attraverso sistemi personalizzati che si distanziano dal prodotto di serie per stile, robustezza e, soprattutto, con un'assenza quasi totale di manutenzione. L’azienda romana fornisce porte per garage già automatiche in fase di costruzione, con soluzioni innovative e certificate. Tecnici esperti e qualificati, debitamente formati per selezionare la giusta tecnologia di automazione, realizzano anche automatizzazioni di porte di garage esistenti, inclusi interventi di riparazione, risanamento e messa in conformità, in particolare nei condomini. EffeRoma è distributore esclusivo FAAC per tutto il territorio della Provincia di Roma con prodotti in garanzia 36 mesi e contratto di manutenzione obbligatorio.

“Possiamo realizzare porte al centimetro senza incorrere in costi eccessivi”, ribadisce Luciano Pallante. “L’esperienza maturata ci permette di personalizzare completamente il prodotto inserendo passaggi pedonali anche a doppia anta, soluzioni di fuori squadro, soluzioni per la massima sicurezza corredate di serrature motorizzate e antifurto. I portoni per garage si suddividono principalmente in due categorie: le porte sezionali e le porte basculanti, sistemi di accesso funzionali e dunque appetibili sul mercato. Una porta basculante è composta da un unico grande pannello che, ruotando su un perno, permette l’apertura del garage. Può essere realizzata con diversi materiali, dal legno all’acciaio e materiale blindato per garantire una maggiore robustezza e sicurezza. La porta sezionale, invece, è formata da più pannelli uniti tra loro che scorrono all’interno di una guida. Uno dei principali pregi delle porte sezionali è proprio quello del risparmio di spazio sia in fase d’apertura che a porta aperta, in quanto non debordano verso l’esterno. Se quindi non è possibile installare una basculante non debordante, ecco che la sezionale permette di stare a filo parete esterna”.

Con lo scopo di affiancare il cliente e per soddisfare qualsiasi esigenza di costruzione e restyling, EffeRoma ha integrato tra i prodotti anche porte per scorrimento verticale e portoni a libro sia per usi residenziali che industriali.

Contatti:

www.portebasculantiroma.it