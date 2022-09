(Policoro, 20/9/22) - Policoro, 20 settembre 2022. Nata dalla passione per il web marketing e la SEO, Elemaca S.R.L. è il frutto di anni di studio e ricerca del suo fondatore Carlo De Giorgio. Situata nel cuore della Basilicata, a Policoro, è riuscita a imporsi in pochi anni come punto di riferimento a livello nazionale nel settore digital, superando così le barriere territoriali che da sempre dividono i piccoli centri dalle grandi realtà aziendali.

I servizi offerti da Elemaca

Elemaca fa della link building il suo core business, vantando ad oggi un network di 22.000 siti, sia italiani che esteri, la pubblicazione di oltre 25.000 articoli all’anno e la redazione di più di 70.000 testi SEO Oriented.

Strategia SEO

La web angency struttura strategie SEO per migliorare la visibilità, il posizionamento sui motori di ricerca e l’autorevolezza dei propri clienti, ma si pone anche come valido supporto per le agenzie che non possiedono all’interno del proprio organico un reparto di link building o necessitano di essere affiancate.

Tool Elemaca

Il Tool di Elemaca è una piattaforma che permette di svolgere l’attività di link building in totale semplicità.

Qui è possibile trovare tutti i siti, suddivisi per categoria e geolocalizzazione, oltre a tutti i parametri e valori di riferimento.

Questo consente alle agenzie e all’utente finale di gestire in autonomia la pianificazione della propria strategia SEO, con un notevole risparmio di tempo. Sarà poi Elemaca a effettuare l’ultimo step, ovvero la gestione delle pubblicazioni.

Testi SEO Oriented

Uno dei servizi offerti da Elemaca, che nel tempo si è rivelato punto di forza, è la redazione di testi SEO Oriented di elevata qualità. Grazie alla professionalità di copywriter specializzati nella produzione di materiale in ottica SEO e all’attività di controllo da parte della redazione interna, i testi forniti dall’agenzia hanno riscosso sempre più apprezzamenti da parte dei clienti. Dettaglio non di poco conto, se si prende in considerazione il fatto che per raggiungere gli obbietti prefissati, elaborare dei contenuti ben scritti e con un inserimento strategico delle keywords è essenziale.

Una crescita esponenziale

Dalla sua nascita, nel 2017, l’azienda ha registrato una notevole crescita in termini di attività, numero di clienti e fatturato. Prendendo in considerazione il 2021, l’aumento del fatturato registrato è pari al 90%. Dando invece uno sguardo agli anni precedenti, nel 2019 ci è stato un aumento del 50%, mentre nel 2020 il valore registrato è di + 70%. Facendo una stima dell’andamento passato, appare chiaro come i numeri siano cresciuti di anno in anno e le previsioni del 2022 si prospettano in salita.

Carlo De Giorgio, Founder e Head of SEO di Elemaca

Capire cosa c’è dietro l’enorme successo che ha riscosso questa “piccola” realtà della Basilicata è semplice. “I risultati ottenuti negli ultimi anni sono notevoli, né io e né il mio team ci aspettavamo questi numeri” sono queste le affermazioni del fondatore, Carlo De Giorgio. “Probabilmente, la professionalità e la qualità dei servizi che offriamo ha fatto sì che sempre più clienti venissero a conoscenza della nostra web agency e che a loro volta suggerissero l’azienda ad altri professionisti.” I risultati che Elemaca ha ottenuto sono frutto, quindi, di una brand reputation che si è creata in modo naturale nel corso del tempo.

Per quanto riguarda gli obbiettivi per il futuro, le idee sono molto chiare: “Vorremmo affermarci anche nel settore estero. I passi fatti in questo campo sono già tanti, ma vogliamo raggiungere risultati pari a quelli ottenuti in Italia. E non intendiamo fermarci qui: stiamo già pianificando nuovi servizi che Elemaca metterà presto a disposizione e vi assicuriamo che le novità in arrivo saranno rivoluzionarie.”

Il team di Elemaca

Il team aziendale in pochi anni è cresciuto notevolmente e attualmente conta 7 figure interne all’azienda, suddivise in categorie: coloro che si occupano delle strategie SEO e del rapporto con gli editori, il reparto di revisione dei contenuti e l’amministrazione. Inoltre, ruolo importante è quello ricoperto dai copy, più di 20 professionisti esterni che ogni giorno scrivono numerosi articoli. Elemaca si contraddistingue per un’attenta politica di welfare nei confronti dei propri collaboratori, con la convinzione che il team aziendale debba essere una famiglia e che il dipendente debba sentirsi appagato. Un dipendente felice è una marcia in più per un’azienda che mira a crescere, la cura delle persone che la compongono è il segreto per un’attività di successo.

Elemaca vola a Sharm El-Sheik

Dopo un anno impegnativo e il raggiungimento di un importante obbiettivo, per ringraziare il team dei risultati ottenuti e del lavoro svolto, la società ha deciso di offrire ai suoi dipendenti una vacanza-premio. Così, ad agosto, approfittando della chiusura estiva, l’agenzia è volata a Sharm El-Sheik e ha trascorso una settimana di relax. Un ringraziamento, ma anche un’attività di team building che ha rafforzato ancora di più il rapporto già consolidato all’interno del team. “Spronare i ragazzi a raggiungere degli obbiettivi ed essere successivamente in grado di riconoscere questi sforzi è secondo me il segreto per creare un ambiente produttivo e armonioso”, afferma Carlo De Giorgio, ed è per questo che il team si è prefissato un nuovo obbiettivo per il 2022, certo che anche quest’anno i buoni propositi si realizzeranno.

