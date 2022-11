Il lancio segna anche l'apertura di un hub commerciale regionale con una nuova branch e un nuovo Country Head

LONDRA, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Equiduct, la piattaforma paneuropea focalizzata sul segmento retail, ha annunciato oggi il lancio del trading dei mercati nordici sulla piattaforma Apex, il servizio di Best Execution di Equiduct a zero commissioni per gli ordini retail. Oltre cinque milioni d'investitori retail, con accesso ad Apex attraverso i loro broker, ora potranno investire in 208 titoli svedesi, norvegesi, danesi e finlandesi.

Questa regione vanta una delle partecipazioni pro-capite al trading retail più attive al mondo. Il segmento ha registrato un vero e proprio boom a partire dal 2018 e il fenomeno si è intensificato durante la pandemia di Covid-19. Le transazioni da parte degli investitori retail hanno rappresentato l'11% dei flussi di borsa nel 2021. Più di recente, nel luglio del 2022, il segmento retail in Svezia ha inciso per il 12% sul fatturato totale[1].

Il servizio offerto dalla piattaforma Apex per i Paesi nordici è supportato da un pool di fornitori di liquidità che s'impegnano a fornire liquidità aggiuntiva appositamente per il segmento retail nell'order book di Equiduct. E' inoltre incluso un controllo di Best Execution, unico nel suo genere, che può essere utilizzato dai broker retail che desiderano evitare le operazioni prezzate al di fuori del mercato primario BBO.

Equiduct ha inaugurato anche un nuovo hub commerciale regionale, con l'apertura di una branch svedese e assumendo Axel Josephson, un nuovo Country Head basato in Svezia. Josephson, che seguirà tutti i mercati nordici da Stoccolma, entra in Equiduct dopo l'esperienza in Infront ASA, dove ha ricoperto l'incarico di Sales Director per quasi otto anni.

Wail Azizi, Chief Strategy Officer di Equiduct, ha dichiarato: "Ancora un'altra pietra miliare della mission di Equiduct per diventare la principale piazza retail d'Europa. Riteniamo che dovrebbe essere facile accedere alla liquidità a livello europeo e siamo quindi lieti di offrire la migliore esecuzione possibile ai nostri aderenti per una regione così importante nel settore degli investimenti. Allo stesso modo, non vediamo l'ora di dare il benvenuto a nuovi aderenti nei Paesi nordici, così che possano accedere alla nostra gamma completa sui mercati europei. Nell'ambito del nostro impegno nella regione, siamo lieti di avere a bordo Axel Josephson, che ha maturato molti anni d'esperienza nei mercati nordici".

Axel Josephson, Country Head of Sweden di Equiduct, ha commentato: "Ritengo un privilegio entrare a far parte del team di Equiduct in un momento così significativo. Sono desideroso di contribuire all'espansione della piattaforma su questi nuovi mercati chiave, curando al contempo la relazione con gli aderenti già fidelizzati e i clienti dei dati di mercato. Il trading retail nei mercati nordici è esploso negli ultimi anni e non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza per offrire la migliore esecuzione possibile agli investitori retail in tutta la regione. Esiste un grande potenziale per Equiduct nei paesi Nordici, sia come hub per l'accesso ai mercati azionari europei e prodotti ETF senza commissione di esecuzione, sia come fornitore di soluzioni efficienti di market data".

Note per gli editori

EquiductEquiduct è una piazza di negoziazione paneuropea innovativa e orientata al cliente, progettata per consentire ai broker retail e ai clienti istituzionali di ottenere la Best Execution nei titoli azionari e nei prodotti ETF più liquidi e frammentati in 11 mercati che coprono 16 tra i principali indici europei. Equiduct è un segmento di mercato di Börse Berlin, un operatore regolamentato ai sensi dell'articolo 44 della MiFID II. Börse Berlin è regolamentata dall'Autorità Competente Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde e la partecipazione al trading è disciplinata dalle normative tedesche ed europee. Nel 2021 ha registrato un fatturato di 77 miliardi di euro e un ADV (volume medio giornaliero) complessivo di 300 milioni di euro per l'anno, in crescita del 7% su base annua.

[1] Fonte: Nasdaq, 26 settembre 2022, rapporto "4 Takeaways From Recent Retail Activity in Nordic & Baltic Markets", disponibile: https://www.nasdaq.com/docs/2022/09/27/4-Key-Takeaways-from-Recent-Retail-Activity-in-Nordics-and-Baltics-Report.pdf

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/equiduct-lancia-il-trading-dei-mercati-nordici-su-apex-301672030.html