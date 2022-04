(Bari, 20/04/2022) - Per il terzo anno consecutivo Il polo didattico conferma la convenzione con 18APP per l'erogazione di corsi di lingue il cui lo scopo è la promozione della cultura e della formazione a supporto dei giovani

Bari, 20/04/2022 - "Escape Campus Italia, Accademia Internazionale di Lingue, per il terzo anno consecutivo conferma la convenzione con 18APP per l'erogazione di corsi di inglese e spagnolo completamente finanziati dallo Stato”, comunica Raffaele Misceo, fondatore dell’Istituto Escape Campus. ”Il Bonus Cultura 2022 è un’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri il cui scopo è la promozione della cultura e della formazione a supporto dei giovani. Il programma prevede l’assegnazione di un bonus cultura di 500 euro a chi ha compiuto diciotto anni nel 2021 che può essere speso in diversi tipi di attività culturali, tra cui sono annoverati anche corsi di lingua straniera. I nati nel 2003 possono quindi richiedere il bonus cultura di 500 euro a partire dal 17 marzo e fino al 31 agosto, spendibili fino al 28 febbraio 2023”.

Con Escape Campus è possibile studiare inglese e spagnolo sia online che in presenza, nei suoi poli didattici di Bari, Londra ed Ibiza, grazie a tecniche di apprendimento interattive e flessibili che consentono di scegliere in piena libertà dove e quando studiare. I corsi, della durata variabile da 3 a 5 mesi, sono disponibili in lezioni di gruppo o individuali, in duo e trio e prevedono la possibilità di sostenere un esame finale per il rilascio di una certificazione validata dal MIUR.

“L’opportunità offerta dal Bonus Cultura 2022 consente ai ragazzi il vantaggio di sfruttare la sinergia con una scuola conosciuta e stimata per la serietà e la qualità dell’insegnamento e nella formazione linguistica, un'opportunità straordinaria per imparare veramente le lingue”. aggiunge Raffaele Misceo. “L’offerta formativa prevede corsi d’inglese e spagnolo modulabili per ogni esigenza, per garantire ai nostri studenti un ambiente di apprendimento accogliente e stimolante, con piani di studio autogestiti e lezioni sincrone (in videoconferenza) con tutor madrelingua qualificati. Intendiamo perseguire il tema dell’Education legato alla comunicazione internazionale e del suo ruolo nella società sempre più interconnessa. Oggi più che mai ci si rende conto di quanto l’investimento in istruzione e in formazione costituisca un asset fondamentale per l’individuo - prosegue - strumento chiave per maturare una piena cittadinanza sociale ed economica. Ed è proprio attraverso questo valore che il sistema educativo e formativo Escape Campus diventa pilastro fondante dei giovani, della società e delle imprese”.

Escape Campus è un esempio virtuoso di ecosistema della conoscenza che combina tutti gli strumenti e le diverse modalità di apprendimento per proporre al giovane studente l’integralità delle opzioni didattiche disponibili, disciplinari, interpersonali e tecnologiche, che rappresenteranno il bagaglio indispensabile per la costruzione delle figure professionali del futuro.

