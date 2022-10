(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022 - E’ tempo di novità per Oknoplast che si lancia in un’altra ambiziosa sfida: il Gruppo presenta il sistema panoramico scorrevole HST Motion nella nuova proposta con soglia zero, progettata per annullare i confini tra esterno e interno e abbattere completamente le barriere architettoniche. Questo effetto di reale continuità tra gli spazi, unitamente alla panoramicità del serramento, che supporta una superficie vetrata fino a 6 mt di larghezza, offre la possibilità di vivere un’esperienza unica e straordinariamente immersiva.

Lo scorrevole in PVC HST Motion si presta a numerose configurazioni e declinazioni di ambiente: dagli spazi più ampi dove la veduta panoramica è il focus progettuale, a quelli più ristretti che necessitano, quindi, di massimizzare la luce naturale. Lo spessore praticamente invisibile dei telai usati nella versione ad anta fissa mette in evidenza un design ultra slim dall’effetto tutto vetro che permette di godere della massima luce naturale in casa e di una vista smisurata.

La nuova proposta firmata Oknoplast è caratterizzata da un minimalismo unico che la rende la soluzione ideale per tutti quei contesti architettonici più moderni, talvolta estremi, dove le aperture vetrate spesso raggiungono dimensioni smisurate. Nonostante queste grandi ampiezze, la movimentazione risulta comunque leggera e fluida, adatta a tutti.

Ma HST Motion va oltre all’estetica lineare e sottile. Lo scorrevole garantisce, infatti, performance di altissimo livello, senza tradire le aspettative di standard qualitativo Oknoplast: nonostante lo spessore di 82mm, il serramento raggiunge parametri sorprendenti di isolamento termico - Uw fino a 0.77 W/m2K - e una tenuta ad aria e acqua invidiabile.

PER INFORMAZIONI

OKNOPLAST

T. 0549 905424

oknoplast.it