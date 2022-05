Potenziata dall'algoritmo di intelligenza artificiale proprietario di EZVIZ, questa telecamera per esterni rileva e protegge con semplicità e fornisce una visione a 360 gradi con la nitidezza della risoluzione 2K.

MILANO, Italia, 12 maggio 2022 /PRNewswire/ --EZVIZ, leader globale nel campo delle tecnologie smart home, ha potenziato ulteriormente la comodità d'uso delle telecamere di sicurezza con la sua nuova C8W Pro 2K. Unica nel suo genere sul mercato, la telecamera presenta caratteristiche avanzate e automatizzate di sicurezza della casa: straordinaria risoluzione, copertura pan-and-tilt senza punti ciechi, comandi automatici con intelligenza artificiale e notifiche smart. La C8W Pro 2K è davvero una "telecamera tutto in uno", in quanto con un unico dispositivo permette di osservare ampi spazi esterni con la stessa efficienza e affidabilità di un sistema multi-camera, mentre le funzioni e i video sono comodamente gestibili dall'utente.

Grazie all'intelligenza artificiale gestita sul dispositivo, la fotocamera sa come svolgere il lavoro da sola, anche quando nessuno supervisiona. Grazie alla capacità di rilevare persone e veicoli, i proprietari ricevono avvisi istantanei su App quando qualcuno passa accanto alla loro proprietà o se un veicolo parcheggia alla porta di ingresso senza autorizzazione. Grazie all'uso della sua funzione pan-and-tilt, C8W Pro permette inoltre di seguire automaticamente un oggetto in movimento dopo il rilevamento e di monitorare il movimento qualora l'oggetto esca dal campo visivo. Ciò significa che la fotocamera non perderà traccia di un intruso che dovesse attraversare da un lato all'altro del cortile.

Di facile utilizzo, C8W Pro 2K offre anche una funzione esclusiva, chiamata "ritorno in un clic ai punti di visualizzazione preimpostati". Questa funzione consente agli utenti di rimettere la propria fotocamera su uno degli angoli di visualizzazione preferiti con un semplice tocco dell'app EZVIZ, anche dopo un processo di tracciamento complesso.

Il lancio della C8W Pro 2K segna anche un'altra pietra miliare nell'evoluzione delle fotocamere della Serie C8 pan/tilt per esterni altamente competitive di EZVIZ, a seguito del successo della vendutissima fotocamera C8C e della pluripremiata telecamera C8PF a doppio obiettivo.

"C8W Pro 2K è una scelta affidabile per tutti coloro che cercano la loro prima fotocamera di sicurezza, ottenendo il massimo dall'investimento", ha dichiarato Jenny Zhu, Lead product manager della serie di fotocamere C8 EZVIZ. "La C8W Pro 2K è dotata delle tecnologie leader di EZVIZ in fatto di video intelligente, intelligenza artificiale, visione notturna a colori e altro ancora, ma è anche accessibile e conveniente per la maggior parte delle famiglie."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812277/1.jpg